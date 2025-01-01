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Військовий юрист

Зеленський і четверо європейських лідерів обговорили з Трампом мирні зусилля

Головна / Війна з московитами / Політика 10-травня, 2025, 14:209 prov 0
Президент Володимир Зеленський та лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає Укрінформ.
«Після зустрічі «Коаліції охочих» у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з понеділка», - наголосив глава української дипломатії.
За його словами, якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 10 травня до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск.
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