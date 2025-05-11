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Військовий юрист

Папа Римський Лев XIV висловився про російську війну проти України

Війна з московитами / Суспільство 11-травня, 2025, 09:119 prov 0
Новий Папа Римський Роберт Прево, який обрав ім?я Лев XIV, висловився про російську війну проти України.
Відповідну заяву американський понтифік зробив в інтерв?ю перуанському Semanario Expresi?n.
Він засудив російську агресію.
Війну рф проти України Папа Римський охарактеризував як "справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади".
Варто зазначити, що попередник Льва XIV, Папа Франциск мав більш стриману позицію щодо російсько-української війни. Багато його заяв у цьому контексті не розрізняли жертву і агресора. Критику викликали і його слова про те, що росіяни і українці є "братами".
Джерело.
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