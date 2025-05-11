Папа Римський Лев XIV висловився про російську війну проти України

Новий Папа Римський Роберт Прево, який обрав ім?я Лев XIV, висловився про російську війну проти України.
Відповідну заяву американський понтифік зробив в інтерв?ю перуанському Semanario Expresi?n.
Він засудив російську агресію.
Війну рф проти України Папа Римський охарактеризував як "справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади".
Варто зазначити, що попередник Льва XIV, Папа Франциск мав більш стриману позицію щодо російсько-української війни. Багато його заяв у цьому контексті не розрізняли жертву і агресора. Критику викликали і його слова про те, що росіяни і українці є "братами".
Джерело.