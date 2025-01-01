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Військовий юрист

Bloomberg: ЄС розглядає створення фонду у €100 мільярдів для України

Головна / Війна з московитами / Політика 09-лип, 2025, 11:359 prov 205
Європейський Союз планує створити новий фонд обсягом 100 мільярдів євро для довгострокової підтримки України, оскільки в Європі не бачать жодних ознак завершення війни.
Джерело: Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела
Деталі: За даними Bloomberg, ці кошти можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо його наступного семирічного бюджету, який має бути представлений у липні. У разі погодження країнами-членами, фінансування розпочнеться у 2028 році, що дозволить забезпечити стабільну допомогу Україні.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії три з половиною роки тому ЄС уже надав Україні майже 160 мільярдів євро. Сюди входить пакет на 50 мільярдів євро грантів і кредитів, розрахований до 2027 року. Крім того, разом із країнами "Групи семи" ЄС створив окремий кредитний механізм на 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Новий фонд планують реалізувати за аналогічною моделлю: Європейська комісія надаватиме фінансування у вигляді грантів та дешевих кредитів. Більшість виплат будуть пов’язані з проведенням реформ, необхідних для інтеграції України до ЄС.
Очікується, що пропозиція стане предметом обговорення до публікації наступної Багаторічної фінансової програми ЄС, яка запланована на 16 липня. Хоча деякі деталі можуть бути оприлюднені пізніше, кажуть співрозмовники Bloomberg.
Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив журналістам у вівторок, що ЄС зараз працює "над різними варіантами", аби забезпечити фінансування на наступний рік. 
"Блок готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно", – наголосив Домбровскіс.
Він також зазначив, що Єврокомісія розглядає варіанти збільшення обсягів допомоги не лише за рахунок бюджету ЄС, але й за рахунок "доходів від заморожених російських суверенних активів", після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить потенційний дефіцит фінансування України.
Джерело.
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