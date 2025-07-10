"Коаліція рішучих" погодила плани розгортання сил в Україні та створення штаб-квартири

Лідери так званої коаліції рішучих за підсумками онлайн-зустрічі у четвер домовились про заснування штаб-квартири у Парижі та оголосили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні.Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосили у британському уряді.Під час зустрічі "коаліції рішучих", як зазначається, лідери погодили структуру командування силами, які будуть розміщені в Україні після досягнення припинення вогню для його гарантування."Військовий план був розроблений після зустрічі військових керівників у Парижі в понеділок, на якій було узгоджено стратегію створення сил та скоординовано плани з ЄС, НАТО, США та понад 200 планувальниками з 30 міжнародних партнерів", – пояснили в британському уряді.Лідери також домовились, що планування в межах коаліції "має продовжуватися на постійній основі"."Це передбачатиме багатонаціональний оперативний штаб у Парижі під керівництвом Великої Британії та Франції, який контролюватиме всі тактичні та оперативні заходи", – ідеться в повідомленні.Через 12 місяців штаб буде перенесений до Лондона, зазначили в уряді Британії.Крім того, після розгортання сил "коаліції рішучих" у Києві також буде створено координаційну групу на чолі з британським військовим офіцером у званні генерал-майора."Коаліція рішучих" також визначила завдання після припинення бойових дій між Росією та Україною: допомога українським Збройним Силам, а також забезпечення безпеки в повітрі та на морі.Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський обговорив з британським прем?єр-міністром Кіром Стамеромна полях конференції в Римі.Коаліціячерез розбіжності щодо військової підтримки з боку США та прагнення заручитись підтримкою Вашингтона у можливому розгортанні західних військ в Україні.