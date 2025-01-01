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Військовий юрист

У Німеччині пообіцяли "тризначне число" далекобійних ракет для ЗСУ: коли почнуться поставки

Війна з московитами / Україна і світ / Актуально 12-лип, 2025, 10:489 prov 65

В Україні підписано угоду про виробництво далекобійних ракет за рахунок фінансування Німеччини, перші поставки для ЗСУ очікуються вже наприкінці цього місяця.

Про це в інтерв'ю телеканалу ZDF повідомив генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг.
За його словами, угоду між українською промисловістю та Міністерством оборони України було підписано нещодавно, а саму програму було ініційовано наприкінці травня.
Він заявив, що перші далекобійні ракети мають надійти на озброєння ЗСУ вже наприкінці липня, а згодом "ітиметься про велике тризначне число".
При цьому Фройдінг додав, що це значно зміцнить протиповітряну оборону України та її потенціал у найближчі тижні та місяці.
"Нам потрібні системи озброєння, здатні проникати глибоко вглиб російської території та атакувати склади, командні пункти, аеродроми і літаки", – підкреслив він.
Фройдінг додав, що Німеччина "тісно координує дії з партнерами" з питання постачання в Україну нових систем ППО середньої та великої дальності". Вони також "протягом кількох тижнів" ведуть переговори на всіх рівнях про можливе постачання в Україну однієї або двох систем Patriot, які Німеччині доведеться закупити у США.
Джерело.
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