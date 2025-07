Німеччина передала Україні три системи Patriot, - The Washington Post

Йдеться про поставки, які обіцяв Трамп за новою схемою європейського фінансування допомоги Україні.Німеччина передала Україні три системи Patriot в межах запропонованої США нової схеми допомоги України, коли американську зброю для ЗСУ оплачують європейські країни. Про це пише The Washington Post із посиланням на неназваних чиновників.Зазначається, що загалом Україна сподівається отримати 10 систем Patriot за новою схемою. На зустрічі союзників України в понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не вдаючись до подробиць, заявив, що Берлін "сприятиме наданню" п'яти систем Patriot. І співрозмовники журналістів повідомили, що три системи вже передано, а щодо відправки ще однієї Німеччина зараз веде переговори зі США.Решта батарей Patriot можуть бути отримані з-поза меж НАТО, зазначає The Washington Post. Так, Міністерство оборони Швейцарії заявляє, що п'ять комплексів Patriot, які країна замовила у американського виробника, США перенаправлять саме Україні, а швейцарці отримають замовлені комплекси пізніше.Очікується, що окрім систем ППО, Україна отримає за цією схемою радари та системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі безпілотників та артилерію. Про це виданню повідомили двоє чиновників, знайомих з планами.Повідомляється, що міністри оборони європейських країн цього тижня провели віртуальну зустріч з міністром оборони США Пітом Гегсетом та головнокомандувачем військ НАТО в Європі генералом Алексусом Грінкевичем, щоб обговорити ці плани.Крім того триває дискусія щодо надання Україні далекобійних ракет. Німеччина вже заявила, що не постачатиме крилаті ракети Taurus. Як пише The Washington Post, дипломати НАТО не виключають можливості, що свої ракети нададуть США, хоча Трамп вже заявив, що він "не прагне цього зробити".