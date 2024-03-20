Україна розпочала виробництво ракет з дальністю понад 640 км

Україна розгорнула виробництво ракет з дальністю понад 640 кілометрів. Про це розповів міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин в інтерв'ю The Washington Post.
Окрім цього, наша держава почала розробляти системи протиповітряної оборони з високоточними ракетами, подібними до американського та норвезького пересувного зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Більше подробиць Олександр Камишин не повідомив.
Як зазначає The Washington Post, Україна має виробничі потужності та певні сировинні ресурси, однак налагодити оперативне виробництво озброєння все одно було непросто: після розпаду СРСР оборонна промисловість в Україні фактично розвалилася.
"На жаль, без допомоги наших західних партнерів, наших друзів, у тому числі зі Сполучених Штатів, ми не зможемо повністю задовольнити потреби Збройних сил України",- наголосив заступник генерального директора "Української бронетехніки" Максим Полив'яний.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, США успішно випробували гіперзвукову зброю, яка базується в Тихому океані. США не єдині, хто розробляє гіперзвукову зброю: росія здійснювала запуски гіперзвукових ракет по цілях в Україні, а Китай проводив випробування гіперзвукової зброї, хоч і заперечив це в жовтні 2023 року.
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