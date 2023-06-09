Експерти про контрнаступ. Українці зроблять набагато більше, ніж очікує більшість аналітиків – генерал США

Україна вже розпочала контрнаступ, хоча її керівництво не підтверджує цього офіційно, вважають більшість західних військових експертів. А щодо результатів, то багато з них очікують, що він буде успішний, хоча буде також тривалим та обійдеться Україні дорогою ціною.
Один із найавторитетніших військових експертів, колишній командувач американських військ в Іраку та Афганістані, генерал у відставці Девід Петреус вважає, що українців сильно недооцінювали.
«Українці досягнуть значних проривів і зроблять набагато більше, ніж прогнозує більшість аналітиків», – заявив генерал у відставці в інтерв'ю газеті Washinton Post. При цьому він додає, що втрати будуть важкими – наступ завжди веде до більших втрат, ніж оборона. А до того ж українці не мають підтримки з повітря, на яку можуть покладатися американські військові у своїх операціях.
Washington Post очікує участі у контрнаступі близько 40 000 українських військових, навчених НАТО та озброєних західною технікою.
Спільною рисою оприлюднених прогнозів є і впевненість у тому, що ослаблення російських сил унаслідок контрнаступу дасть Україні перевагу в майбутньому вибудовуванні мирної стратегії та у захисті відвойованих територій.
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