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Міжнародне право дозволяє нам знищити все, що стосується Росії, – Подоляк

Головна / Війна з московитами 16-дек, 2022, 09:399 prov 0
Українці часто підкреслюють нерішучість західних партнерів у заявах та наданні зброї. Однак Україна має повне юридичне право знищувати все російське на власній землі.
Таку думку в інтерв'ю 24 каналу оприлюднив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, лише Україна має всі юридичні права на окупованих Росією територіях.
Подоляк переконаний, українці не просто мають право, вони повинні говорити про знищення людей, які прийшли нас вбивати. Україна має право в рамках не лише моралі, а й міжнародного права нищити все, що стосується Росії.

Симетричні відповіді

Радник голови Офісу Президента хотів би, щоб наші міжнародні партнери були сміливішими і допускали симетричні відповіді росіянам.
Тобто, якщо літак стратегічної авіації підіймається з будь-якого військового російського аеродрому, він має там бути знищеним,
– переконаний Подоляк.
Він наголосив, що Україна має абсолютні права на те, щоб знищувати в повному обсязі російських військових на території України, включно з територіями Криму та Донбасу, бо там немає ні в кого юридичних прав, крім України.
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