У Зеленського відхрестилися від вибухів у Криму: Це неефективне управління в армії Росії

За його словами, Україна не має відношення до вибухів на аеродромі, назвавши можливою причиною інциденту "компенсаторний механізм неефективного управління всередині російських збройних сил", що спричинило вибух боєкомплекту на об'єкті.
"Мені дуже подобається, що жителі Криму починають розуміти, що за все доводиться платити відповідну ціну. Безумовно, треба вірити російській офіційній версії, у них все йде за планом, вони ж за три дні захопили Київ і повністю виграли війну. Враховуючи той факт, що війна нікуди не поділась, такі детонації й ексцеси продовжуватимуться. Не може бути такого, що ти починаєш війну, бомбиш територію суверенної держави й не платиш ціну у відповідь", – заявив Подоляк.
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі російської авіабази "Саки" у Новофедорівці. У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було.
- Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки й не курити там, де це не належить.
- Високопоставлений український військовий чиновник повідомив The New York Times, що вибухи на російській авіабазі у тимчасово окупованому Криму – це атака українських сил, у процесі якої було використано обладнання українського виробництва.
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