Чекаємо на західну зброю, аби очистити небо над Україною, – командувач Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили очистили від російської авіації небо над підконтрольною Україні територією і зроблять це над усією Україною. Допоможе у цьому сучасна зброя від західних партнерів, яку чекають воїни Повітряних сил.
Про це заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у зверненні з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ, який відзначається 7 серпня. Він зауважив, що цьогоріч це свято відзначається у бою.
"В кабінах літаків, за моніторами радіолокаційних станцій, на пунктах бойового управління зенітних ракетних комплексів, на тисячах бойових позицій по всій території нашої держави! Так, нині не святкуємо, а відчайдушно б'ємося. У небі та на землі нищимо російську орду, що прийшла вбивати, грабувати, ґвалтувати та руйнувати все українське", – розповів Микола Олещук.
Він зазначив, що з перших днів повномасштабної агресії, Повітряні сили витримали найпотужніші удари ворога. Вони продемонстрували безпрецедентну стійкість, мужність, героїзм та звитягу в бою. Як наслідок – десятки воїнів Повітряних сил отримали найвище звання Героя України, а сотні – удостоєні інших високих державних нагород.
"На великий жаль, багато із них загинули, захищаючи українське небо. Вони стали прикладом для наслідування, справжніми кумирами для маленьких українців. Ними захоплюються у світі, про них складають легенди", – сказав командувач Повітряних сил.
Він наголосив, що українські воїни – найкращі, і заслуговують на найкращу зброю.
"Ми мусимо захистити українців від ракетних атак держави-терориста! Адже ми воюємо – за нашу свободу, за право жити в цивілізованому світі, за право любити свою землю, мову, культуру, за майбутнє наших дітей та онуків!" – підсумував Микола Олещук.
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