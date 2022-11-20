Переговори з Росією зашкодять Україні: Ходжес розповів про наслідки

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що переговори з Росією лише зашкодять Україні. За його словами, українці мають перемогти окупантів традиційним способом – на полі бою.
Про це він написав у своєму Twitter. Зокрема, висловив незгоду з думкою глави Об'єднаного комітету начальників штабів американської армії генерала Марк Міллі, котрий закликав Київ задуматися про відновлення діалогу з Кремлем на тлі своїх здобутків на фронті.
Після цих слів військового в адміністрації Джо Байдена заявили, що не поділяють їх. У Білому домі наголосили, що рішення про перемовини з ворогом повинен ухвалювати Володимир Зеленський і народ України.
"Я не згоден з моїм другом і колишнім босом. Він має доступ до розвідданих, яких я не маю, але вважаю, що його оцінка цих розвідданих є неправильною", – сказав генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.
Українців, їхніх партерів і союзників він закликав не дозволяти Кремлю виграти час або отримати винагороду шляхом переговорів.
"Україна виграє це випробування волі та логістики", – написав Ходжес.
Додамо: Міллі говорив, мовляв, Україні буде вкрай важко розраховувати на успіхи у зимні місяці війни через важкі погодні умови, які уповільнять просування на фронті.
А ось його експідлеглий підкреслив, що ЗСУ здатні відвоювати території своєї держави, про це свідчить той факт, що вони вже звільнили близько 50% тимчасово захоплених від початку вторгнення РФ земель.
Як повідомляв OBOZREVATEL, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США ніяк не підштовхують Київ до переговорів із Москвою та не ведуть окремих розмов про Україну з Росією. Також там пообіцяли виділити Україні ще більше воєнної допомоги.
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