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США пообіцяли поставити HIMARS в Україну вже до кінця червня

Війна з московитами / Україна і світ / Актуально 16-июн, 2022, 11:099 prov 0
Разом із реактивними системами залпового вогню до України приїдуть бійці ЗСУ, які пройшли навчання для їх використання.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS поставлять Україні до кінця цього місяця. Про це він сказав під час виступу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі в середу, 15 червня, передає ВВС.
За словами Міллі, окрім американських РСЗВ, у країну потраплять боєприпаси до них, а також українські військовослужбовці, які пройшли навчання з використання HIMARS. Також генерал зазначив, що США та союзники навчили 60 українських бійців на HIMARS, 420 на гаубицях M777, та інших на бронетранспортерах та безпілотниках.
Крім цього, Міллі додав, що міжнародне співтовариство надало Україні 97 тисяч протитанкових систем — це більше, ніж самих танків у всьому світі.
Нагадаємо, вчора на брифінгу представник Пентагону заявив, що Збройні сили України отримуватимуть від США розвідувальні дані для завдання ударів по цілях російських військ за допомогою РСЗВ, навчання на яких пройшло в прискореному режимі через повномасштабну війну.
Тим часом у Держдумі РФ пригрозили, що якщо ЗСУ отримають реактивні системи залпового вогню дальньої дії, Росія може у відповідь завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та державним установам. Водночас НАТО дій у відповідь на поставки HIMARS з боку держави-агресора не очікує.
Джерело.
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