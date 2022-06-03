Велика Британія подарує Україні далекобійну артилерію, яка здатна уражати цілі на відстані 80 км.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів. Велика Британія подарує Збройним Силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати безперервну атаку Росії", - написав Джонсон.

Постачання Україні РСЗВ раніше анонсував британський міністр оборони Бен Воллес. За його словами, ЗСУ отримають пускові установки M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км за допомогою високоточних керованих ракет. Зазначається, що рішення Великої Британії було тісно узгоджено з рішенням США подарувати Києву РСЗВ високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS. Воллес додав, що Велика Британія також постачатиме Україні боєприпаси M31A1 у великих масштабах.

"Велика Британія підтримує Україну в цій боротьбі та бере на себе провідну роль у забезпеченні її героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною для захисту своєї країни від неспровокованого вторгнення. Якщо міжнародна спільнота й надалі підтримуватиме її, я вірю, що Україна зможе перемогти. Оскільки тактика Росії змінюється, має змінюватися і наша підтримка України. Ці високоточні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна без розбору використовували, щоб зруйнувати міста", - заявив Воллес.

Звісно, як і в кожного політика, а тим паче в такого популярного та неординарного, принципового, як Борис Джонсон єопозиція. 54 британські депутати від Консервативної партії подали звернення для запуску процедури про розгляд вотуму довіри чинному главі уряду. Не виключено, що в таких подіях є слід, як і завжди, путінської росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила підтримку Борису Джонсону, чию відставку парламент розгляне у понеділок, пославшись на його позицію, зокрема, щодо війни в Україні.

Про це Трасс написала у своєму Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

Джонсон з тих політиків, які не вірять у фейки та вивчають проблему докорінно, а не поверхнево. Так сталося, зокрема, з російським вторгненням в Україну. На відміну від інших, він зайняв позицію, що реагування щодо підтримки України має бути безкомпромісне і негайне, щоб наздогнати і виправити помилки передових країн, які дозволили путіну зайти надто далеко , починаючи з 2014 року.

Незважаючи на критику щодо управління вдома у Британії, Борис Джонсон отримав схвальні відгуки в Україні після російського вторгнення.

У квітні Джонсон став першим лідером країн G7, який приїхав до Києва під час війни. Під час візиту Джонсон прогулявся Києвом з президентом України Володимиром Зеленським.

Відтоді лідери двох країн підтримували постійні контакти, а Британія надає Україні регулярну підтримку озброєнням.

Британські депутати розглянуть питання вотуму довіри прем’єр-міністру Борису Джонсону сьогодні ввечері.

Борис Джонсон вже увійшов у історію, як великий і принциповий лідер світу, історія якого поставила в один ряд з Франкліном Рузвельтом, Вінстоном Черчілем та ін. Це дуже важливо, коли окрім політичної культури політик такого масштабу має свою думку та судження незалежно від інших поглядів і не підтримує комусь штани, заради бачення проблеми кимось по-іншому. Маючи сім'ю, дітей, політик не може поступити по-іншому, знаючи реальний стан речей в Україні та ті звірства, які чинить путінська росія. Через таку принципову позицію Джонсон заробив ( і не лише в Україні) ще і звання справжнього Джентельмена, більш всього, який має походження з королівського середньовічного двору монархів Британії.

Тому, немає сумнівів, що правда переможе і Джонсон залишиться Джонсоном...)