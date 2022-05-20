До перемоги. НАТО обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Україна ніколи не прийме російську окупацію, і НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно для її перемоги. Про це заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер на зустрічі керівництва НАТО, повідомляє пресслужба Альянсу.
Він наголосив, що для НАТО стало важливим фактором, що всі покоління українців готові виборювати свободу. За його словами, після вторгнення РФ в Україну 24 лютого для НАТО розпочалася нова ера. Також війна російського диктатора Володимира Путіна "представила нову стратегічну реальність" Альянсу.
"За останні кілька місяців НАТО продемонструвало, що воно здатне швидко та ефективно змінити свою позицію. Ми здійснили найбільше зміцнення колективної оборони за покоління", – зазначив Бауер.
Також у НАТО наголосили, що і з війни в Україні можна здобути багато уроків, зокрема, є чому повчитися у Збройних Сил України, насамперед – силі морального духу.
"Це ще раз довело важливість морального духу, щоб знати, за що ви боретеся. 3,2 мільйона чоловіків та жінок у військовій формі точно знають, за що вони борються: захист свободи та демократії", – сказав Бауер.
Своєю чергою Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Тод Волтерс зазначив, що союзники поставили українським військовим системи озброєнь, які виявилися ефективними проти переважної чисельності російських сил. "Все це має значення, допомагаючи Україні захищати свій народ, свою територію та своє вільне та демократичне майбутнє", – сказав він.
Волтерс також наголосив, що останні 84 дні в Альянсі зосереджені на підтримці України, щоб вона могла перемогти. І для цього НАТО також поновило навчання українських військовослужбовців. "Підсумок: рішучість і єдність НАТО як ніколи великі. Поведінка наших українських партнерів перед цією агресією дуже і дуже вражаюча", – сказав Волтерс.
Французький генерал авіації та космонавтики Філіп Лавін, верховний головнокомандувач союзниками з перетворень, зазначив, що трансформація НАТО – це не лише технології, це – інновації, зміна мислення, люди та їхні нові навички.
"Російська агресія в Україні та наслідки війни для безпеки євроатлантичного регіону є додатковим тригером для прискорення шляху трансформації", – додав Лавін.
У НАТО відзначили, що на східному фланзі розгорнуто вісім бойових груп під командуванням НАТО, у стані підвищеної готовності перебувають понад 42 000 військовослужбовців і 120 літаків та понад 20 кораблів. У США та Європі перебуває понад 100 000 військовослужбовців.