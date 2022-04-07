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Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні

Війна з московитами / Україна і світ 07-апр, 2022, 09:129 prov 5
Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у четвер обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї.
Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання, повідомляє "Європейська правда".
"Є нагальна потреба далі підтримувати Україну. На нашій зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО пізніше, я впевнений, що ми обговоримо потребу більшої кількості систем ППО, протитанкової зброї, легкої, але і також важчої зброї, і багато інших видів підтримки України", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що союзники постачають зброю для забезпечення її права на самооборону.
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