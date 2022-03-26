Все більше країн налаштовані підтримати миротворчу місію в Україні, - Моравецький

Країн, які підтримують ідею миротворчої місії в Україні, побільшалоПро це, як пише Рубрика, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє RMF24.
Відповідаючи на питання щодо сприйняття ідеї миротворчої місії, він сказав: "Ми вже знаємо із ЗМІ за попередні дні, що були позитивні реакції з Данії та Литви".
"Сьогодні я можу сказати, що інші країни-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та спільного голосу від НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО", зазначив він.
"Для тих, хто скептично налаштований, а такі були і в залі Європейської ради, я б хотів, щоб вони уявили, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим місцем, звідки втікають люди", підкреслив Моравецький.
Тоді, як він зазначив, державам доведеться прийняти "десятки мільйонів біженців".
"Я думаю, що сьогодні, дивлячись на варварську поведінку Путіна і росіян, російських солдатів, ми можемо уявити гірші сценарії. На жаль, я можу уявити і гірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний грунт", сказав прем'єр-міністр Польщі.
Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про можливість миротворчої місії в України, заявив, що Альянс не має наміру відправляти війська в Україну.