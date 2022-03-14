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Кулеба аргументував, чому Україна просить Захід про бойові літаки

Головна / Війна з московитами / Україна і світ 14-мар, 2022, 09:269 prov 0
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі американського CBS пояснив, чому Київ наполегливо просить Захід про допомогу у вигляді бойових літаків.
Про це він сказав у програмі "Face the Nation", повідомляє "Європейська правда". 
Дмитро Кулеба зазначив, що літаки зараз є найбільш важливим питанням, тому що потрібні Україні, щоб відганяти ворожі бомбардувальники від міст та нищити колони бронетехніки.
"Якщо ми втратимо контроль над небом, ми не зможемо запобігати двом ситуаціям - не можемо зупинити російські бомбардувальники, які нищать наші міста і вбивають цивільне населення, та не можемо руйнувати російські колони, що рухаються до великих міст. І для першого, і для другого нам потрібно більше літаків. Це зараз найбільш нагальне питання", - сказав він. 
Кулеба зазначив, що Україна не розуміє пояснень від союзників з приводу того, чому вони не хочуть надавати літаки, і продовжить наполягати. 
"З одного боку, всі готові це зробити - але нічого не відбувається і ми не отримуємо літаки. Це схоже на гру в пінг-понг, коли кожен перекидає м’яч іншій стороні і знов отримує його. Зараз немає часу на таку "пінг-понгну" дипломатію", - зазначив глава МЗС. 
Дмитро Кулеба не погодився з аргументацією про те, що надання Україні літаків могло би підлити оливи у вогонь та ще більше розлютити Путіна. 
"Безпілотники не вважаються такими, що спричинять ескалацію, а літаки вважаються. Яка у цьому логіка?... Що має зробити Росія для того, щоб усі зрозуміли, що це вже пік ескалації? Вони вже використовують зброю, заборонену міжнародними конвенціями", - наголосив він.
Дмитро Кулеба сказав також, що не очікує прямого втручання НАТО, навіть якщо Росія піде на застосування хімічної зброї, але потребує зброї для самозахисту. 
"Ми просимо дуже просту річ: надайте Україні зброю, а про решту ми подбаємо. Дайте нам усе необхідне озброєння і ми самі будемо боротися за свою землю і своїх людей", - підкреслив він. 
eurointegration.com.ua.
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