Все більше країн цивілізованого світу підтримує Україну

Україна отримала черговий транш військової допомоги від Естонії, повідомляє посольство цієї країни в цій Києві 5 квітня.

«Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними дипломатичного відомства, естонські підприємці спільно з урядом і збройними силами країни передали українським військовим «шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту».

«Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку Російської Федерації», – заявили в посольстві.





«Союзники по НАТО перебувають у тісному контакті з Україною. Ми матимемо зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, який візьме участь у зустрічі міністрів НАТО. Він розповість про потреби українців для посилення своїх військ та для забезпечення їх здатності продовжувати спротив російським силам вторгнення. Діалог України з союзниками та з НАТО дуже важливий, ми надамо так багато підтримки, скільки зможемо. Ми будемо доставляти саме ті спроможності, яких потребує Україна», - заявив керівник Альянсу. На пресконференції перед дводенним засіданням Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, що розпочинається завтра у Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, надасть Україні обладнання та зброю, що дозволить ефективно стримувати наступ російських сил вторгнення.- заявив керівник Альянсу.