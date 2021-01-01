Все більше країн цивілізованого світу підтримує Україну

Світ шокований звірствами росії. Аще більше - брехливою та цинічною політикою, якою хочуть обдурити світ. Все більше і більше країн світу підтримують Україну.
Як відомо, Рада безпеки ООН відмовилася проводити засідання 4 квітня на запит Росії, яка вимагала обговорити «обурливу провокацію українських радикалів у Бучі». Російський запит відхилила Великобританія, що головує в Радбезі. Адже таким чином вони хотіли черговий раз цинічно запудрювати мізки представникам світової громадськості про те, що звірства зроблені на Київщині спричинені ЗСУ. Спутникові знімки іноземних держав показали, що безчинства і вбивства цивільних у Бучі та Гостомелі відбулися саме при перебувані там рашистських військ.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав загибель мирних жителів у Бучі жорстокістю, якої не бачили у Європі протягом десятиліть. Про це він заявив у неділю телеканалу CNN, передає Укрінформ.
«Такої жорстокості по відношенню до цивільного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо, і абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню і їх вбивають. І це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися», - заявив Столтенберг журналістці Дані Баш у програмі «State of the Union» на CNN, коли його запитали чи було це актом геноциду.
Він додав, що вітає розслідування Міжнародного кримінального суду, який розпочав розслідування військових злочинів в Україні.
Британський тижневик The Economist "розділив" карту світу на три категорії країн стосовно повномасштабної війни Росії проти України: прозахідні, проросійські та нейтральні. Дані збирала їхня дочірня компанія Economist Intelligence Unit, яка відстежує історичні зв'язки інших країн з Росією та дії їхніх урядів після початку війни.
У своєму засудженні вторгнення в Україну Захід та його союзники "надзвичайно згуртовані", зазначили там.
"Скоординовані дії, зокрема санкції та банківські обмеження, завдали шкоди російській економіці. Але ця єдність не виходить за межі багатого світу. Аналіз показує, що проти Росії виступає 131 країна, зокрема більшість багатих країн Північної Америки та Європи. До цього табору належить понад 70% світового ВВП", – наголосили аналітики.
Водночас, за їхніми даними, "дві третини" людей у світі живуть у нейтральних чи проросійських країнах.
"Китай, який класифікується як проросійський, уникає прямого засудження дій Путіна", – пишуть у газеті. Але , слід зазначити, що ця країна відмовила путіну у підтримці, оскільки лідер запідозрив його в неадекватності. Інші густонаселені країни на кшталт Пакистану та Ефіопії також підтримують РФ. Індія, класифікована як нейтральна, зацікавлена у дешевій російській нафті.
Як відомо, Рада безпеки ООН відмовилася проводити засідання 4 квітня на запит Росії, яка вимагала обговорити «обурливу провокацію українських радикалів у Бучі». Російський запит відхилила Великобританія, що головує в Радбезі. Адже таким чином вони хотіли черговий раз цинічно запудрювати мізки представникам світової громадськості про те, що звірства зроблені на Київщині спричинені ЗСУ. Спутникові знімки іноземних держав показали, що безчинства і вбивства цивільних у Бучі та Гостомелі відбулися саме при перебувані там рашистських військ.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав загибель мирних жителів у Бучі жорстокістю, якої не бачили у Європі протягом десятиліть. Про це він заявив у неділю телеканалу CNN, передає Укрінформ.
«Такої жорстокості по відношенню до цивільного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо, і абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню і їх вбивають. І це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися», - заявив Столтенберг журналістці Дані Баш у програмі «State of the Union» на CNN, коли його запитали чи було це актом геноциду.
Він додав, що вітає розслідування Міжнародного кримінального суду, який розпочав розслідування військових злочинів в Україні.
Британський тижневик The Economist "розділив" карту світу на три категорії країн стосовно повномасштабної війни Росії проти України: прозахідні, проросійські та нейтральні. Дані збирала їхня дочірня компанія Economist Intelligence Unit, яка відстежує історичні зв'язки інших країн з Росією та дії їхніх урядів після початку війни.
У своєму засудженні вторгнення в Україну Захід та його союзники "надзвичайно згуртовані", зазначили там.
"Скоординовані дії, зокрема санкції та банківські обмеження, завдали шкоди російській економіці. Але ця єдність не виходить за межі багатого світу. Аналіз показує, що проти Росії виступає 131 країна, зокрема більшість багатих країн Північної Америки та Європи. До цього табору належить понад 70% світового ВВП", – наголосили аналітики.
Водночас, за їхніми даними, "дві третини" людей у світі живуть у нейтральних чи проросійських країнах.
"Китай, який класифікується як проросійський, уникає прямого засудження дій Путіна", – пишуть у газеті. Але , слід зазначити, що ця країна відмовила путіну у підтримці, оскільки лідер запідозрив його в неадекватності. Інші густонаселені країни на кшталт Пакистану та Ефіопії також підтримують РФ. Індія, класифікована як нейтральна, зацікавлена у дешевій російській нафті.
Україна отримала черговий транш військової допомоги від Естонії, повідомляє посольство цієї країни в цій Києві 5 квітня.
«Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати», – йдеться в повідомленні.
Також, за даними дипломатичного відомства, естонські підприємці спільно з урядом і збройними силами країни передали українським військовим «шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту».
«Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку Російської Федерації», – заявили в посольстві.
На пресконференції перед дводенним засіданням Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, що розпочинається завтра у Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, надасть Україні обладнання та зброю, що дозволить ефективно стримувати наступ російських сил вторгнення.
«Союзники по НАТО перебувають у тісному контакті з Україною. Ми матимемо зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, який візьме участь у зустрічі міністрів НАТО. Він розповість про потреби українців для посилення своїх військ та для забезпечення їх здатності продовжувати спротив російським силам вторгнення. Діалог України з союзниками та з НАТО дуже важливий, ми надамо так багато підтримки, скільки зможемо. Ми будемо доставляти саме ті спроможності, яких потребує Україна», - заявив керівник Альянсу.
«Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати», – йдеться в повідомленні.
Також, за даними дипломатичного відомства, естонські підприємці спільно з урядом і збройними силами країни передали українським військовим «шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту».
«Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку Російської Федерації», – заявили в посольстві.
На пресконференції перед дводенним засіданням Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, що розпочинається завтра у Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, надасть Україні обладнання та зброю, що дозволить ефективно стримувати наступ російських сил вторгнення.
«Союзники по НАТО перебувають у тісному контакті з Україною. Ми матимемо зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, який візьме участь у зустрічі міністрів НАТО. Він розповість про потреби українців для посилення своїх військ та для забезпечення їх здатності продовжувати спротив російським силам вторгнення. Діалог України з союзниками та з НАТО дуже важливий, ми надамо так багато підтримки, скільки зможемо. Ми будемо доставляти саме ті спроможності, яких потребує Україна», - заявив керівник Альянсу.