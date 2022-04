Все більше країн цивілізованого світу підтримує Україну

Світ шокований звірствами росії. Аще більше - брехливою та цинічною політикою, якою хочуть обдурити світ. Все більше і більше країн світу підтримують Україну.Як відомо, Рада безпеки ООН відмовилася проводити засідання 4 квітня на запит Росії, яка вимагала обговорити «обурливу провокацію українських радикалів у Бучі». Російський запит відхилила Великобританія, що головує в Радбезі. Адже таким чином вони хотіли черговий раз цинічно запудрювати мізки представникам світової громадськості про те, що звірства зроблені на Київщині спричинені ЗСУ. Спутникові знімки іноземних держав показали, що безчинства і вбивства цивільних у Бучі та Гостомелі відбулися саме при перебувані там рашистських військ.Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав загибель мирних жителів у Бучі жорстокістю, якої не бачили у Європі протягом десятиліть. Про це він заявив у неділю телеканалу CNN , передає Укрінформ., - заявив Столтенберг журналістці Дані Баш у програмі «State of the Union» на CNN, коли його запитали чи було це актом геноциду.Він додав, що вітає розслідування Міжнародного кримінального суду, який розпочав розслідування військових злочинів в Україні.Британський тижневик The Economist "розділив" карту світу на три категорії країн стосовно повномасштабної війни Росії проти України: прозахідні, проросійські та нейтральні. Дані збирала їхня дочірня компанія Economist Intelligence Unit, яка відстежує історичні зв'язки інших країн з Росією та дії їхніх урядів після початку війни.У своєму засудженні вторгнення в Україну Захід та його союзники "надзвичайно згуртовані", зазначили там."Скоординовані дії, зокрема санкції та банківські обмеження , завдали шкоди російській економіці. Але ця єдність не виходить за межі багатого світу. Аналіз показує, що проти Росії виступає 131 країна, зокрема більшість багатих країн Північної Америки та Європи. До цього табору належить понад 70% світового ВВП", – наголосили аналітики.Водночас, за їхніми даними, "дві третини" людей у світі живуть у нейтральних чи проросійських країнах."Китай, який класифікується як проросійський, уникає прямого засудження дій Путіна", – пишуть у газеті. Але , слід зазначити, що ця країна відмовила путіну у підтримці, оскільки лідер запідозрив його в неадекватності. Інші густонаселені країни на кшталт Пакистану та Ефіопії також підтримують РФ. Індія, класифікована як нейтральна, зацікавлена у дешевій російській нафті.