США планують передати Україні системи NASAMS на початку листопада, - Остін

Міністерство оборони наполегливо працювало над переданням відповідного озброєння, каже Остін.
"Ми очікуємо, що наступного місяця – на початку наступного місяця – ми зможемо передати ці засоби й провести тренування військ", - наголосив він.
За його словами, Сполучені Штати продовжать докладати всіх зусиль, аби передати Україні якнайбільше засобів ППО так швидко, як тільки можна.
- 14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може отримати системи NASAMS ще до кінця місяця.
- Своєю чергою 26 жовтня компанія-виробник Raytheon Technologies повідомила, що вже передала комплекси уряду США й незабаром Україна отримає дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS.
- Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо припустив, що повне розгортання двох батарей NASAMS можна очікувати вже у листопаді.