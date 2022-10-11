Олексій Резніков: В Україну прибули 4 додаткових РСЗВ HIMARS

Збройні Сили України отримали додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.
Про це Міністр оборони України Олексій Резніков написав у Твіттері.
«4 додаткових HIMARS від наших американських вже партнерів прибули!
Я дякую Джо Байдену, Ллойду Остіну III і всьому американському народу.
Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів.
Чудові новини напередодні Ramstein 6», – зазначив Олексій Резніков.
Пізніше міністр також підтвердив, що Україну отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.
"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T з Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це тільки початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей", - написав він.
Німецькі ЗМІ у вівторок повідомили, що Німеччина вже передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.
Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.