Рівне:

Створення та просування сайтів

Олексій Резніков: В Україну прибули 4 додаткових РСЗВ HIMARS

Головна / Війна з московитами 12-окт, 2022, 09:339 prov 58
Збройні Сили України отримали додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.
Про це Міністр оборони України Олексій Резніков написав у Твіттері.
«4 додаткових HIMARS від наших американських вже партнерів прибули!
Я дякую Джо Байдену, Ллойду Остіну III і всьому американському народу.
Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів.
Чудові новини напередодні Ramstein 6», – зазначив Олексій Резніков.

Пізніше міністр також підтвердив, що Україну отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T з Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це тільки початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей", - написав він.
Німецькі ЗМІ у вівторок повідомили, що Німеччина вже передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.
Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.
Схожі новини
Резніков назвав три сценарії завершення війни
Головна / Війна з московитами

Резніков назвав три сценарії завершення війни

США пообіцяли поставити HIMARS в Україну вже до кінця червня
Війна з московитами / Україна і світ / Актуально

США пообіцяли поставити HIMARS в Україну вже до кінця червня

Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися
Головна / Війна з московитами

Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися

На суходолі наша армія найсильніша у Європі, а в повітрі ми "здивували" 167 "пташок" противника
Головна / Війна з московитами

На суходолі наша армія найсильніша у Європі, а в повітрі ми "здивували" 167 "пташок" противника

"Чотири доби звитяги, мужності, самовідданості і віри": Резніков звернувся до українців
Головна

"Чотири доби звитяги, мужності, самовідданості і віри": Резніков звернувся до українців

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору