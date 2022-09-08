"Те, що дійсно потрібне": США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

У Пентагоні заявили, що українська армія має "повільний, але значущий" успіх на півдні України. Також там заявили, що точно буде у новому пакеті військової допомоги.
Глава Пентагону Ллойд Остін 8 вересня під час зустрічі міністрів оборони у Рамштайні, німецька, оголосить про новий пакет військової допомоги України. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль під час прес-конференції з питань оборони в Арлінгтоні, штат Вірджинія.
Наголошується, що це буде вже 5-та зустріч у форматі "Рамштайн".
За словами Каля, новий пакет допомоги Києву включатиме додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS. Також буде й інше озброєння, проте про нього вже розповість Остін.
"Цілком точно буде більше боєприпасів GMLRS... Це справді те, що потрібно українцям", — заявив Каль.
Крім того, під час цієї прес-конференції Каль заявив, що ЗСУ домагаються "повільного, але значного прогресу" на півдні України.
"Це перші дні. Я думаю, що українці роблять повільний, але значний прогрес. І ми подивимося, як усе складеться", — заявив Каль.
За його словами, він упевнений, що справи в української сторони зараз йдуть краще, ніж у армії РФ.
Джерело.