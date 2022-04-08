«Ми перевернемо небо і землю, щоб забезпечити нужди України»: Ллойд Остін

«Ми перевернемо небо і землю, щоб забезпечити нужди України»: так заявив міністр оборони США - Ллойд Джеймс О?стин III. «РАМШТАЙН» – з німецької – «таранний камінь»

Ця назва наймогутнішої військової бази США за кордоном стала дуже символічною в нинішній час. Адже зустріч 43 представників різних країн стала таранним каменем проти коварних планів кремля.

Світ зрозумів : треба щось робити. путін неврівноважене створіння, більш всього, що хворе і поводить себе, як «мавпа з гранатою».

Де факто - утворилася нова антипутінська коаліція із 43 передових країн світу почала формувати новий світовий порядок. Вони заявили чітко – йдуть з Україною до перемоги і навіть, ще далі.

Хто вони нові союзники України, яке новітнє озброєння поступає вже на фронт, і як формується новий світовий порядок?

Слава Богу, що в наш час окрім зомбованої путінської пропаганди є новітні технології, якими оснащені розвідки країн світу. І злочини путінських дикобразів, як то кажуть, бачили на свої очі та чули з перших уст. «Мої українські друзі, ми знаємо, який тяжкий тягар ви несете. Ви повинні знати – ми прикриваємо ваш тил. Для цього ми тут усі зібралися, щоб зміцнити арсенал української демократії. І для мене честь сьогодні бути з вами»: сказав Ллойд Остін.

Тепер за Україну стоїть не лише Захід, а й половина розвинутого світу. Адже світ шокований сміливістю ЗСУ та звірствами рашистів, які вони побачили в пристоличних містечках, облогу Маріуполя тощо. Більш того, тепер ця війна породила новий термін – «рашизм», який характеризується перетворенням росії, завдяки путіну, у фашистську країну, ідеологія якої полягає вжорстокості, тотального знищення населення України. Характеризується запозиченням ідеології та практичних дій у фашистів ІІ світової, як от фільтраційні табори, насильне вивезення людей з України в росію. Рашизм, як фашизм чи нацизм, має спільні риси, а саме сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм. Тепер за Україну стоїть не лише Захід, а й половина розвинутого світу. Адже світ шокований сміливістю ЗСУ та звірствами рашистів, які вони побачили в пристоличних містечках, облогу Маріуполя тощо. Більш того, тепер ця війна породила новий термін – «рашизм», який характеризується перетворенням росії, завдяки путіну, у фашистську країну, ідеологія якої полягає вжорстокості, тотального знищення населення України. Характеризується запозиченням ідеології та практичних дій у фашистів ІІ світової, як от фільтраційні табори, насильне вивезення людей з України в росію. Рашизм, як фашизм чи нацизм, має спільні риси, а саме сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм.

Але має певні ідеологічні новоутворення, що створили нову ідеологію. Характеристику та ідеологію рашизму сформували світові ЗМІ, спостерігачі міжнародних організацій, які висловлюють правду ось вже другий місяць на перших шпальтах своєї демократичної, на відміну від рашистської заангажованої та пропагандистської вже десятиліттями. Світова громадськість вважає, що рашизм не те що не має права на існування, а він не мав права навіть виникнути в наш час. Нарешті світ зрозумів, що дозволили вскормити Монстра.Залізну підтримку показали усі країни НАТО, але окрім цих країн до коаліції приєднались:

в Тихоокеанському регіоні – Японія та Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія;

на Ближньому Сході: Ізраїль, Катар, Йорданія:

Африка, Марокко, Туніс, Кенія;

Майбутні члени НАТО: Швеція та Фінляндія.

