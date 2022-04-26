Як допомогти Україні перемогти Росію. Про що говорять на базі США Раймштайн

Якшо в світі щось відбувається, то жителі маленького німецького містечка Рамштайн біля кордону із Францією - дізнаються про це одними з перших, їм навіть не треба вмикати телевізор.Усе зрозуміло просто з кількості літаків, що злітають і сідають на найбільшій американській військовій базі в Європі. Цього разу в Рамштайні можна беззаперечно сказати - подія екстраординарна, передає з бази кореспондент ВВС News Україна Григорій Жигалов.Запрошення отримали сорок країн. Зустріч відбувається одразу після секретного візиту в Київ державного секретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.
Американці з партнерами - як з НАТО, так і поза альянсу - обговорять нинішню ситуацію на полях боїв, поставки зброї, і майбутню підтримку України після війни.