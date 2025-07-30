Рівне:

Військовий юрист

Закон про НАБУ і САП уже підписав Стефанчук. Як голосували фракції

Війна з московитами / Актуально 31-лип, 2025, 14:119 prov 0
Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №13533 про відновлення незалежності НАБУ та САП, який подав президент України Володимир Зеленський. Про це інформує народний депутат від партії" "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в Тelegram.
"Щойно [спікер Верховної Ради Руслан] Стефанчук підписав законопроєкт Зеленського про НАБУ й САП! Турборежим. Тепер справа за Зеленським!" – наголосив він.
За словами народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, за законопроєкт проголосував 331 народний депутат – ніхто не утримався й не проголосував проти.
Голосування за фракціями:
  • Парламентська фракція політичної партії "Слуга народу" – 214 голосів;
  • Парламентська фракція політичної партії "Європейська Солідарність" – 27 голосів;
  • Парламентська фракція політичної партії "Голос" – 16 голосів;
  • Парламентська фракція Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" – чотири голоси;
  • Депутатська група "Довіра" – 17 голосів;
  • Депутатська група "Партія "За майбутнє" – 11 голосів;
  • Парламентська фракція політичної партії "Відновлення України" – дев'ять голосів;
  • Парламентська фракція політичної партії "Платформа за життя та мир" – 17 голосів;
  • Позафракційні народні депутати – 15 голосів.
Схожі новини
Законопроєкт про мобілізацію ухвалено у першому читанні
Головна / Війна з московитами / Актуально

Законопроєкт про мобілізацію ухвалено у першому читанні

Нардеп Ар’єв: "Мінсоцполітики має намір подати до Ради проєкт, яким зменшуються виплати за лікарняний"
Актуально

Нардеп Ар’єв: "Мінсоцполітики має намір подати до Ради проєкт, яким зменшуються виплати за лікарняний"

У Рівному створено міську організацію партії НСНУ
Актуально

У Рівному створено міську організацію партії НСНУ

ВР законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня
Актуально / Суспільство

ВР законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня

Обрали голову Рівненської облради
Актуально

Обрали голову Рівненської облради

Створення та просування сайтів Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору