Закон про НАБУ і САП уже підписав Стефанчук. Як голосували фракції

Голосування за фракціями:
- Парламентська фракція політичної партії "Слуга народу" – 214 голосів;
- Парламентська фракція політичної партії "Європейська Солідарність" – 27 голосів;
- Парламентська фракція політичної партії "Голос" – 16 голосів;
- Парламентська фракція Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" – чотири голоси;
- Депутатська група "Довіра" – 17 голосів;
- Депутатська група "Партія "За майбутнє" – 11 голосів;
- Парламентська фракція політичної партії "Відновлення України" – дев'ять голосів;
- Парламентська фракція політичної партії "Платформа за життя та мир" – 17 голосів;
- Позафракційні народні депутати – 15 голосів.