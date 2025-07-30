Закон про НАБУ і САП уже підписав Стефанчук. Як голосували фракції

"Щойно [спікер Верховної Ради Руслан] Стефанчук підписав законопроєкт Зеленського про НАБУ й САП! Турборежим. Тепер справа за Зеленським!" – наголосив він.

Парламентська фракція політичної партії "Слуга народу" – 214 голосів;

Парламентська фракція політичної партії "Європейська Солідарність" – 27 голосів;

Парламентська фракція політичної партії "Голос" – 16 голосів;

Парламентська фракція Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" – чотири голоси;

Депутатська група "Довіра" – 17 голосів;

Депутатська група "Партія "За майбутнє" – 11 голосів;

Парламентська фракція політичної партії "Відновлення України" – дев'ять голосів;

Парламентська фракція політичної партії "Платформа за життя та мир" – 17 голосів;

Позафракційні народні депутати – 15 голосів.

За словами народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, за законопроєкт проголосував 331 народний депутат – ніхто не утримався й не проголосував проти.Голосування за фракціями: