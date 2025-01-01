Рівне:

Майже половина цивільних готові приєднатися до війська – опитування

47% цивільних готові приєднатись до армії, при цьому понад половина з них (52%) розглядає бойові посади.
Про це свідчать дані опитування, проведені громадською організацією «Інтенція».
21 відсоток респондентів вважає, що цивільна діяльність корисніша для перемоги, 17 відсотків - не готові до військової служби.
Водночас 24% зазначили, що для цього повинні бути певні умови, наприклад, чіткі терміни служби, а 16% просто чекають повістку.
48% респондентів заявили, що реформи та модернізація армії здатні вплинути на їх рішення долучитися до війська. 40% готові приєднатися у разі переконаності, що служба буде справді корисна для перемоги.
Раніше ми повідомляли про те, що 76% українців категорично відкидають «мирний план» Росії.
Джерело.
