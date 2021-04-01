Опитування показало, скільки українців не хочуть щепитися від COVID-19

Серед тих, хто не проти вакцинуватися, 52% готові це зробити лише за умови, що щеплення буде безплатним, а платити за вакцину готові 22,5% громадян.

Міністр МОЗ про свідоцтво про вакцинацію

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Коли ми говоримо про свідоцтво того, що людина вакцинована, в ньому має бути чітко передбачено, коли вона вакцинована, який термін дії вакцини, згідно з інструкцією до неї. Ми хочемо, щоб це було максимально зручно: і в електронному вигляді, і якщо немає можливості мати в електронному вигляді, щоб це було, наприклад, якесь свідоцтво, яке передбачає QR-код”, - розповів Степанов.

Він додав, що зараз ці питання опрацьовуються МОЗ спільно з Мінцифри, отримувати такі свідоцтва можна буде після того, як вакцинується значна кількість людей.



Опитування показало, скільки українців не хочуть робити щеплення від COVID-19 / Reuters Думки українців щодо вакцинації від коронавірусу розійшлися. Свіже опитування показало, що 51,5% опитаних громадян не мають наміру робити щеплення проти COVID-19. Основна причина відмови - недовіра до вакцин, які застосовуються в Україні.

Згідно з даними опитування Центру Разумкова, яке було проведено на початку березня, 12% респондентів мають намір зробити щеплення найближчим часом (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але згодом, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися.

Серед тих, хто не проти щепитися, 52% готові це зробити лише за умови, що вакцина буде безплатною, 22,5% з них готові платити за неї, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися позачергово, 21% не визначилися.















