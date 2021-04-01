Опитування показало, скільки українців не хочуть щепитися від COVID-19

Серед тих, хто не проти вакцинуватися, 52% готові це зробити лише за умови, що щеплення буде безплатним, а платити за вакцину готові 22,5% громадян.
Міністр МОЗ про свідоцтво про вакцинаціюСвідоцтво про вакцинацію міститиме інформацію про її дату та термін дії і буде в електронному або паперовому вигляді.
Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Коли ми говоримо про свідоцтво того, що людина вакцинована, в ньому має бути чітко передбачено, коли вона вакцинована, який термін дії вакцини, згідно з інструкцією до неї. Ми хочемо, щоб це було максимально зручно: і в електронному вигляді, і якщо немає можливості мати в електронному вигляді, щоб це було, наприклад, якесь свідоцтво, яке передбачає QR-код”, - розповів Степанов.
Він додав, що зараз ці питання опрацьовуються МОЗ спільно з Мінцифри, отримувати такі свідоцтва можна буде після того, як вакцинується значна кількість людей.
Ті респонденти, які не хочуть робити щеплення, найчастіше мотивують це тим, що вакцини, які застосовуються в Україні, нібито недостатньо ефективні або безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 45% тих, хто не має наміру робити щеплення).Ще 27% з них мотивують свою відмову тим, що нібито ризики вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% - тим, що вже перехворіли на коронавірус, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають, що ймовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.Дослідження проведено Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч"за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Думки українців щодо вакцинації від коронавірусу розійшлися. Свіже опитування показало, що 51,5% опитаних громадян не мають наміру робити щеплення проти COVID-19. Основна причина відмови - недовіра до вакцин, які застосовуються в Україні.
Згідно з даними опитування Центру Разумкова, яке було проведено на початку березня, 12% респондентів мають намір зробити щеплення найближчим часом (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але згодом, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися.
Серед тих, хто не проти щепитися, 52% готові це зробити лише за умови, що вакцина буде безплатною, 22,5% з них готові платити за неї, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися позачергово, 21% не визначилися.
Думки українців щодо вакцинації від коронавірусу розійшлися. Свіже опитування показало, що 51,5% опитаних громадян не мають наміру робити щеплення проти COVID-19. Основна причина відмови - недовіра до вакцин, які застосовуються в Україні.
Згідно з даними опитування Центру Разумкова, яке було проведено на початку березня, 12% респондентів мають намір зробити щеплення найближчим часом (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але згодом, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися.
Серед тих, хто не проти щепитися, 52% готові це зробити лише за умови, що вакцина буде безплатною, 22,5% з них готові платити за неї, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися позачергово, 21% не визначилися.