Що відомо про склад вакцини проти COVID-19: технологія, яка передає генетичний код

Людям у Великій Британії вже почали масово вводити вакцину від коронавірусної інфекції.Україна очікує на поставку цієї ж вакцини у рамках міжнародного механізму COVAX.За словами головного санітарного лікаля Віктора Ляшка, Україна повинна отримати 8 млн доз для двократного щеплення, тобто буде вакциновано 4 млн людей.Це спробувало дізнатися британське видання The Independent.Розробники вакцин Pfizer і Moderna, які першими пройшли всі випробувальні стадії і вже виходять на масове виробництво, розкрити дані про склад вакцини не збираються – вони не відповіли на запити медіа про хімічний склад їхніх вакциню.Однак перший розробник формули вакцини mRNA-1273, який зокрема співпрацював з компаніями для розробки вакцини, доктор, професор Медичної школи Перельмана при Пенсильванському університеті Дрю Вайсман привідкрив таємницю.Назва mRNA розшифровується як Messenger RNA.RNA – рибонуклеїнова кислота.Messenger інструктує організм створити копію білка віруса COVID-19, який викликає імунну відповідь.Для розробки вакцини проти коронавірусу не потрібно біолога, тільки хіміка. Фото belchonock DepositphotosСтворення цієї синтетичної формули mRNA є конфіденційною інформацією компаній і буде похована в складній павутині патентів.Однак Дрю Вайсман пояснює, що вакцина містить нову технологію, яка передає генетичний код - або ж вказівки, - які інструктують організм створити копію білка вірусу Covid-19, яка викликає імунну відповідь.Доктор зазначає, що вакцини проти коронавірусу мають лише синтетично створений генетичний код mRNA і чотири ліпідні наночастинки, що відрізняє їх від усіх інших вакцин, які мають живі клітини і містять компоненти віруса."mRNA виробляється ферментом, який копіює ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота), в якому міститься білок, – пояснює Вайсман.Чотири ліпіди використовуються для створення ліпідних наночастинок, які самостійно співпрацюють з mRNA. Всі вони створені синтетичним шляхом.Катіонний ліпід, який є основним функціональним компонентом, є власністю компаній.Нічого з цього немає в клітинних лініях ссавців".Традиційні вакцини зазвичай містять активний компонент, який викликає імунну відповідь, такі собі мініатюрні фрагменти хвороботворного організму у формі білка, як повідомляє Всесвітня організація здоров'я.Вони також містять консерванти, такі як 2-феноксіетанол, а також стабілізатори, такі як цукор (лактоза, сахароза), амінокислоти (гліцин), желатин або білки (рекомбінантний альбумін людини, отриманий з дріжджів).Експериментальні вакцини від Pfizer і Moderna створені синтетичним шляхом з використанням рибонуклеїнової кислоти (або мРНК).РНК і ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) - це нуклеїнові кислоти, які містять генетичні інструкції щодо створення життя.Замість того, щоб вводити органічну версію вірусу для генерації імунної відповіді, мРНК містить фрагменти генетичного коду шиповидного білка коронавірусу, який дає інструкцію клітинам організму виробляти невелику копію цього білка, який який вже запустить імунну систему для вироблення антитіл.Доцент мікробіології Медичної школи Кека Університету Південної Каліфорнії Паула Кеннон пояснює, що новація цієї вакцини в тому, що розробникам просто вдалося покращити природні РНК, які насправді дуже не довговічні і крихкі.Що ви нам вкололи? Про ртуть та білок курячого яйця у вакцинах"Їх можна зробити повністю синтетично, тому вам навіть не потрібен біолог на борту, щоби створити їх. Тут достатньо лише хіміка", – сказала професорка Кеннон.Частково секрет цих вакцин полягає в тому, що хімікам вдалося модифікувати РНК і покращити те, що розробила природа, щоби підвищити її стабільність і зменшити відторгнення для організму.Ми не хочемо, щоби тіло "сходило з розуму" через цю РНК, яку у нього ввели.Тому, було внесено певні хімічні модифікації, щоби зробити РНК більш невидимою". – розповідає Кеннон.Дослідники десятиліттями намагалися обдурити імунну систему організму за допомогою мРНК, і вакцини проти COVID-19 стануть першою успішною реалізацією цього задуму з початку досліджень з 1990-х років.Вірогідно, що ця вакцина, якщо зможе подолати пандемію коронавірусу, то також відкриє величезне вікно можливостей для подолання і інших хвороб, таких як герпес, ВІЛ та грип.