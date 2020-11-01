Вакцина проти коронавірусу: коли чекати в Україні?

ВООЗ об’єднує зусилля

Український кандидат на вакцину

Коли українці зможуть отримати вакцину?

Незабаром мине рік, як світ охопила пандемія коронавірусу SARS-CoV-2, більше відомого, як COVID-19. Понад 40 мільйонів людей у різних куточках планети підхопили інфекцію, і понад мільйон з них померли від ускладнень. Щоб подолати епідемію, світові лабораторії активно працюють над пошуком вакцини від коронавірусу. В Україні також тривають дослідження. Коли очікувати на появу вакцини, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.Навесні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) започаткувала глобальну співпрацю для протидії поширенню COVID-19, зокрема прискорення розробки вакцини проти коронавірусу. Сьогодні, за даними ВООЗ, 198 лабораторій у різних країнах світу працюють над створенням щеплення проти коронавірусу. Це науковці у США, Великій Британії, Китаї, Японії Австралії, Канаді, Франції та інших країнах.Як повідомляє ВООЗ, наразі 44 вакцини-кандидати пройшли стадію доклінічних досліджень, і їх почали тестувати на людях. Щоб, зрештою, отримати дієву вакцину, науковці повинні провести три фази клінічних досліджень. Перша передбачає випробування на людях. Друга – корегування препарату, відповідно до побічних ефектів та імунних реакцій піддослідних, визначення його оптимальної дози. Третя – збір інформації про клінічну ефективність та безпечність впродовж більш тривалого часу. Наразі на третій фазі перебувають розробники з Британії, Китаю та США. Загалом – це 10 кандидатів у вакцини.«Зазвичай минає понад десять років, допоки вакцина стає доступною для широких мас, коли кожен має змогу зробити щеплення. Дотепер рекорд належить вакцині від Еболи, яка була допущена на ринок упродовж приблизно п'яти років. А зараз все відбувається ще набагато швидше», – прокоментував в інтерв’ю DW німецький імунолог Томас Камрадт.В Україні також триває робота над антиковідною вакциною. Міністерство охорони здоров’я разом із науковцями вже презентували главі державі результати доклінічних досліджень українського кандидата на вакцину від коронавірусу. Розробкою впродовж півроку займались українські науковці з Інституту мікробіології і вірусології НАН, українська компанія «Діапроф-Мед» та американська DiaPrep System Inc. Як розповіли у МОЗ, лабораторні досліди проводились у Туреччині та США, адже в Україні поки немає відповідного обладнання.Президент Володимир Зеленський заявив, що задоволений результатами досліджень і за потреби готовий випробувати вакцину на собі.«Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона (вакцина, – ред.), скажу правду – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші», – сказав глава держави під час презентації.За словами Михайла Фаворова, який очолює DiaPrep System Inc, український кандидат є рекомбінантною вакциною.«Вона не містить вірусу. Вона містить елементи, з яких побудований вірус. За допомогою рекомбінантного білка, який ми отримали, можна отримати антитіла», – пояснив науковець і додав, що за таким принципом створені вакцини проти вірусного гепатиту B та ротавірусної інфекції.У МОЗ розповіли, що препарат випробували на кроликах, мишах, пацюках та інших тваринах. Він знищує коронавірус в інфікованих клітинах, сприяючи виробленню імунітету. Далі потрібно проводити клінічні дослідження.Деякі українські науковці скептично ставляться до розробки вакцини від COVID-19 в Україні, тому що в країні немає необхідного лабораторного забезпечення. У відповідь представники МОЗ кажуть, що в клінічних дослідженнях допоможуть три закордонні лабораторії.За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, відомство планує витратити на розробку вакцини близько 100-150 млн грн.«Я вважаю, що ми в повному обсязі профінансуємо це з боку держави, саме виготовлення цієї вакцини. На цьому, зокрема, наполягає Президент країни, що нам це потрібно», – зазначив Степанов.У МОЗ сподіваються, що зможуть отримати оригінальну українську вакцину проти коронавірусу вже за рік. Звичайно, за умови, що клінічні дослідження будуть успішними і «обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, з міжнародним ліцензуванням». Однак і МОЗ, і Президент Володимир Зеленський запевнили, що українців почнуть щеплювати від COVID-19 першою ефективною вакциною, яка з’явиться у світі.Відповідно до домовленостей з ВООЗ, після створення вакцини від коронавірусу у світі Україна отримає 8 мільйонів доз. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, цього буде достатньо, щоб щепити близько 20% населення України. Для держави ця вакцина буде або безкоштовною, або за спеціальною ціною. Водночас уряд домовляється про додаткові дози вакцини із ЄС та США.Наразі найшвидше отримати дієву і безпечну вакцину від COVID-19 сподіваються у США. Американські інфекціоністи заявили, що перші дози вакцини будуть доступні вже до кінця 2020 року, якщо вона буде «безпечною та ефективною».Однією з потенційних вакцин також є AZD1222, яку розробляє англо-шведська компанія AstraZeneca. Її вже випробували тисячі волонтерів у США, Великій Британії, Бразилії та ПАР. Британський уряд готується запровадити вакцину в першій половині 2021 року.Варто зауважити, що Росія вже зареєструвала власну вакцину від коронавірусу. Однак міжнародні лабораторії висловили сумнів у її клінічній ефективності, оскільки випробування ще не завершились і жодних доказів її дієвості немає.Як наголошують експерти, процес створення вакцини від COVID-19 став справою не лише вірусологів, а й політиків. Адже, окрім здоров’я людей, йдеться про світову економіку та владу. Перевагу на глобальній арені матиме той, хто зможе найшвидше повернутись до звичного ритму життя.