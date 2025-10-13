Трамп і Зеленський обговорять можливість постачання Україні «Томагавків» під час зустрічі в Білому домі — Axios

У п’ятницю, 17 жовтня, у Білому домі запланована зустріч Президента СШАз Президентом УкраїниОсновною темою переговорів стане можливість постачання ракет Tomahawk. Про це пише Axios Як повідомляє видання, головним питанням переговорів буде надання військової підтримки Україні, зокрема розгляд можливості передачі Києву далекобійних крилатих ракет TomahawkЗа даними Axios, «існують питання, які не можна обговорювати телефоном».Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп заявив, що Володимир Зеленський на зустрічі у Вашингтоні попросить про постачання ракет Tomahawk.Він зазначив, що США мають великий запас цих ракет, але не уточнив, чи буде прийнято рішення про постачання

"Я знаю, що він хоче попросити: йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk, - сказав Трамп.