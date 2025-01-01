Рівне:

Трамп готовий надіслати Україні Tomahawk, якщо Росія не припинить війну

Війна з московитами 13-жов, 2025, 07:409 prov 0
Президент США Дональд Трамп готовий надіслати Україні Tomahawk, якщо Росія не припинить війну.
"Я можу поговорити з ним (Путіним – ІФ-У). Я можу сказати: дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм (Україні – ІФ-У) томагавки. Я можу це сказати", - сказав він, відповідаючи на питання, що спочатку поговорить з Путіним.
Трамп назвав Tomahawk "дуже наступальною зброєю" і новим кроком агресії. "І чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Але якщо це (війна – ІФ-У) не буде врегульовано, ми цілком можемо це зробити", - сказав він.
Джерело: https://x.com/clashreport/status/1977487142365593849
