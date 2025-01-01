Україна в ЄС вже у 2027 році? Брюссель планує безпрецедентний крок - Politico

Європейський Союз готує безпрецедентний план, який може відкрити Україні шлях до часткового членства в ЄС уже наступного року. Про це виданню Politico повідомили десять європейських посадовців і дипломатів.

Йдеться про можливість прийняти країну до Євросоюзу ще до повного завершення необхідних реформ.

У Брюсселі сподіваються, що такий крок зміцнить позиції України та остаточно відірве її від Москви.

Як зазначає Politico, питання вступу до ЄС у 2027 році вже передбачене в проєкті мирної угоди, який нині обговорюють.

Європейські посадовці та український уряд підкреслюють терміновість заявки.

За словами Володимира Зеленського, Росія, ймовірно, намагатиметься "зупинити рух України в ЄС". Про це він заявив журналістам у Києві, відповідаючи на запитання про важливість офіційного затвердження дати вступу у 2027 році.

"Ми кажемо: назвіть дату. Чому конкретна дата? Тому що під нею підпишуться Україна, Європа, США і Росія", — наголосив Зеленський.

За словами одного з посадовців ЄС та двох європейських дипломатів, у кулуарах цю ініціативу неофіційно називають "зворотним розширенням". Це означає, що країна фактично приєднується до ЄС на початку виконання вимог для членства, а не після їх повного виконання.

Ідея такого формату - злам у політиці ЄС. Європейські посадовці вважають її привабливою, бо вона дає Києву час завершити реформи в сферах демократії, судової та політичної систем, і водночас зменшує ризик втрати віри в європейську перспективу.

У Брюсселі наголошують: прискорення процесу не означає зниження вимог. Реформи залишаються обов'язковою умовою для повноцінного членства.

За підсумками розмов із п'ятьма дипломатами з різних країн, трьома посадовцями ЄС та двома українськими чиновниками Politico виділило п'ять етапів процесу.

1. Підготувати Україну

Європейський Союз прискорює розгляд заявки України та з цією метою надає Києву рекомендації щодо переговорних "кластерів" — блоків питань, які необхідно юридично оформити для членства.

Інформацію вже передали за трьома з шести таких кластерів. Дані щодо решти Київ отримає в березні під час зустрічі міністрів у справах Європи на Кіпрі.

"Попри складні обставини та тривалу війну, Україна прискорює реформи", - заявила заступниця міністра у справах Європи Кіпру, що головує в Раді ЄС, Марілена Рауна.

Водночас європейські посадовці наголошують: "коротких шляхів" не існує. За їхніми словами, справжня цінність членства в Євросоюзі полягає саме в глибокій трансформації держави.

Президент Зеленський, зі свого боку, заявляє, що країна готова виконати всі необхідні вимоги та буде технічно готовою до вступу в ЄС до 2027 року.

Для Києва членство в Євросоюзі розглядається як складова гарантій безпеки.

2. Створити модель членства

ЄС розробляє модель часткового членства, зазначає Politico. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з представниками країн ЄС озвучила кілька варіантів, зокрема "зворотне розширення".

"Процес буде переналаштований: ви приєднуєтеся, а потім, у міру проведення реформ, поступово отримуєте права та обов'язки", — пояснив один з чиновників ЄС.

Водночас європейські посадовці наголошують, що вимоги до реформ не знижуються, а кінцевою метою залишається повноправне членство з рівними правами.

Такий формат розглядають як політичний сигнал для країн-кандидатів, чий шлях до ЄС загальмований війною або спротивом окремих держав.

Передусім ідеться про Україну, а також про Молдову, Албанію.

"Важливо дати чіткий політичний сигнал, - підкреслив один з дипломатів ЄС. - Російська агресії триває вже чотири роки. Українцям потрібна підтримка, і ЄС має її надати - як політично, так і психологічно".

І хоча Зеленський раніше наголошував, що Україна не погодиться на "другосортний" статус у ЄС, Київ може розглядати варіант, який юридично закріпить шлях країни до Євросоюзу ще до того, як вона стане повноправним членом, повідомило одне з джерел Politico, знайоме з позицією української влади.

Водночас Німеччина виступає проти поділу членства ЄС на групи з різними правами та обов'язками, побоюючись, що Брюссель може пообіцяти те, що не вдасться виконати.

Є, однак, надія, що підтримка цієї ідеї з боку Парижа, Рима та Варшави допоможе переконати Берлін змінити позицію.

3. Подолати спротив Угорщини

Головна перепона — необхідність отримати одностайну підтримку всіх 27 держав-членів, нагадує Politico.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, якого вважають найближчим союзником Путіна в ЄС, рішуче виступає проти вступу України.

На вихідних він назвав Україну "ворогом" через вимогу припинити постачання російських енергоресурсів до ЄС і заявив, що країна "ніколи" не має стати членом Євросоюзу.

Брюссель та столиці ЄС уважно стежать за угорськими виборами в квітні і одночасно шукають шляхи, як обійти можливе вето.

Орбана чекає сильна конкуренція, за останніми опитуваннями, його партія набирає 38%, тоді як опозиційна "Тиса" — 49%.

У ЄС сподіваються, що поразка Орбана на виборах відкриє шлях до зміни політики, адже його суперник Петер Мадьяр обіцяв винести питання вступу України до ЄС на референдум.

Якщо ж Орбан залишиться при владі, Брюсселю доведеться перейти до наступного кроку.

4. Ставка на Трампа

Європейські лідери вважають, що вплинути на Орбана може лише один політик — президент США Дональд Трамп, який підтримує угорського прем'єра і прагне підштовхнути Україну і Росію до угоди.

Оскільки вступ України до ЄС до 2027 року є у проєкті мирної угоди, у Брюсселі розраховують, що Трамп може особисто тиснути на Будапешт, аби забезпечити підписання домовленості.

На це в недавній заяві натякнув Володимир Зеленський.

"Ми говоримо, чи будуть Сполучені Штати Америки працювати з деякими європейськими суб?єктами політично, щоб вони не блокували (угоду - Ред.)".

За словами європейських дипломатів, адміністрація Трампа вже тиснула на Угорщину під час обговорення санкцій проти Росії.

5. Позбавити Угорщину голосу

Якщо навіть Трамп не зможе вплинути на Орбана, у ЄС залишиться інструмент — застосування статті 7 Договору про ЄС, щоб позбавити Угорщину права голосу, зокрема в питаннях розширення Союзу, повідомили Politico два дипломати ЄС.

Цей механізм використовують проти країни, яка порушує цінності Союзу.

Наразі ЄС не планує застосовувати його, бо це могло б посилити позиції Орбана перед квітневими виборами.

Втім, дипломати зауважують: якщо Орбан буде переобраний і продовжить блокувати рішення ЄС, такий сценарій є цілком реальним.