Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні

У п’ятницю, 20 лютого, в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.
Як передає Укрінформ, цей День відзначається щороку 20 лютого згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні».
Саме в ці дні під час Революції гідності у 2014 році протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб – 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками протестів упродовж зими 2013-2014 років і п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали Героями Небесної сотні.
Назва «Небесна сотня» виникла за аналогією з основними структурними одиницями Самооборони Майдану – сотнями. Уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному Майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року.
105 Героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Героїв України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.До Героїв Небесної сотні належать люди різних національностей, віросповідання, освіти, віку. Наймолодшому з них, Назарію Войтовичу, було 17 років, найстаршому, Іванові Наконечному, – 82 роки. Зі 107 Героїв Небесної сотні троє – це жінки: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет.
17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.
Як нагадує Інститут національної пам’яті, День Героїв Небесної сотні – це день жалоби, оскільки він пов’язаний із загибеллю українців під час Революції гідності та на початку російської агресії на сході нашої держави, але він покликаний ушановувати не смерть, а боротьбу за гідне та вільне життя, жертовність і відвагу. Смерть Героїв Небесної сотні змінила суспільну свідомість українців, актуалізувавши значущість таких понять, як право на самовизначення, гідність, свобода, суверенність держави, демократія, європейський вибір.
Цього року в межах програми заходів до Дня Героїв Небесної сотні 19 лютого в Києві в Галереї протестного мистецтва відкрилася виставка «Люди. Місце. Присутність», яку присвячено загиблим Героям Майдану.
20 лютого о 10-й годині на Алеї Героїв Небесної сотні біля Екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських новомучеників відбудеться церемоніал вшанування Героїв Небесної сотні та учасників Революції гідності.
Також на Алеї Героїв Небесної сотні об 11:30 розпочнеться щорічна тиха акція «Ангели пам'яті», започаткована у 2014 році. Долучитися до акції може кожен – достатньо виготовити паперового ангела та розмістити його у пам'ятному місці свого міста.
Крім того, 20 лютого на Майдані Незалежності, навколо монумента Незалежності, о 12:00 відкриється виставка «40 подій Майдану», о 17:00 розпочнеться меморіально-мистецька акція «Територія Гідності», присвячена Героям Небесної сотні.
О 18-й годині відбудеться хода пам'яті на вшанування Небесної сотні, початок – на Алеї Героїв Небесної сотні.
Крім того, до Дня Героїв Небесної сотні в Україні пройде інформаційна кампанія, у якій використаний графічний образ художника-графіка Олександра Ком'яхова, алюзія на відомий образ встановлення прапора на Іодзімою: майданівці із дерев'яним щитом, які символізують мирних протестувальників з дерев'яними щитами на Алеї Героїв Небесної сотні 20 лютого під час масових розстрілів. Цей образ в інформаційних кампаніях не змінюється вже кілька років.
Детальна програма та методичні матеріали до Дня вшанування Героїв Небесної сотні доступні на сайті Музею Революції гідності.