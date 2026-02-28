«Є правило трьох поколінь». Грицак розповів, що відбувається з українцями на окупованих територіях

Історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв'ю Radio NV розповів, що відбувається з українцями на окупованих територіях.
В ефірі Radio NV Грицак зазначив, що ситуацію на окупованих територях України вивчає дослідниця Оксана Міхеєва, яка перебуває в Німеччині.
«Вона зберегла певні зв’язки і робить навіть опитування. В її дослідженнях є дуже цікаві речі. Загальне враження з того, що я читаю (вона часом надсилає [мені свої звіти]), — там відбувається радянізація і совєтизація. Не тільки русифікація в тому сенсі, що вони приймають російську мову, а совєтизація в тому сенсі, що це суспільство перестає існувати і настає атомізація. Люди перестають одне одному вірити, дедалі менше коло людей, в якому ти можеш відчути себе собою. Це сім'я і найближчі сусіди», — розповів історик.
Він додав, що, за словами Міхеєвої, люди на окупованих територіях дуже часто впізнають своїх, коли говорять суржиком.
«Бо росіяни суржиком не можуть говорити, а українська мова викликає в росіян роздратування або підозру. Цікавий елемент», — пояснив Грицак.
Історик констатував, що Росія планує запроваджувати на окупованих після початку повномасштабного вторгнення територіях російську мову, але чотирьох років для цього замало.
«І тут, як завжди, є правило трьох поколінь. Очевидно, з першим поколінням наших ровесників або молодших, які виросли в Україні і дійшли до зрілого віку, навряд чи їм щось аж так багато вдасться. Можуть бути якісь втрати, але менші. Гірше буде з дітьми, а найгірше — з онуками. Тому дуже важливо розуміти, як довго ця окупація триватиме. Якщо вона триватиме п’ять-десять років, можемо мати якийсь певний простір для відновлення. Якщо вона продовжиться на одне або два покоління, ситуація буде набагато гірша», — розповів Грицак.
Він також зазначив, що Донецьк і Луганськ виглядають інакше, ніж території, які Росія окупувала після повномасштабного вторгнення, бо звідти у 2014 році масово виїхали інтелігенція, бізнес та середній клас.
«У Херсоні трохи інакше, бо люди є. Або Запоріжжя, в області трохи інакше і занадто свіжо. Зрештою, ми не знаємо, що буде з Донбасом. Якщо чи коли Донбас стане українським, якщо там буде відновлення, європейські інвестиції і таке інше, можливо, там будуть демографічні зміни — туди прийде нове населення. Тут важко щось інтегрувати, але розуміємо, з Донбасом будуть набагато більші проблеми, ніж з окупованими Запорізькою і Херсонською областями», — вважає історик.
На початку лютого 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що визнання «всіма країнами» українських тимчасово окупованих територій російськими, як того хоче Росія, нічого не дасть, оскільки документи, які стосуються України, підписує лише її президент.
спротиву У вересні 2025 року керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив в інтерв'ю Radio NV, що Україна програла бій за людей з тимчасово окупованих територій, і вони або виїжджають до Євросоюзу, або повертаються в окуповані населені пункти.
У лютому 2025 року головна редакторка сайту 0629 Анна Мурликіна пояснювала в інтерв'ю Video NV, що люди почали повертатись в окупований Маріуполь в кінці 2023 року, коли зрозуміли нездійсненність очікувань його швидкої деокупації. Одним з факторів цього вона називала перебування у Маріуполі літніх родичів цих людей або родичів, яким потрібен догляд.
