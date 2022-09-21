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"Ознака провалу РФ": Блінкен про псевдореферендуми Кремля на окупованих територіях

Головна / Війна з московитами / Україна і світ 21-сен, 2022, 09:489 prov 0
Держсекретар США Ентоні Блінкен у виступі на Генасамблеї ООН засудив наміри Росії анексувати окуповані території України через псевдореферендуми, наголосивши, що цей крок та наміри мобілізувати ще більші резерви є кричущим проявом зневаги до принципів Організації Об’єднаних Націй. 
Як повідомляє "Європейська правда", його промову цитує CNN.
Держсекретар сказав, що не дивно, що Росія йде на ці кроки саме зараз - після невдач на полі бою та все більшої стурбованості у світі щодо розв’язаної нею війни.
"Це ознака провалу Росії", - сказав Ентоні Блінкен (англійською - "a sign of Russian failure" - ред.).
"Ми бачимо, що в останні тижні Україна досягла значних здобутків у поверненні своєї території, захопленої силами РФ після агресії 24 лютого. Це також час, коли Росія побачила серйозну зміну тенденцій на полі бою, і навіть деякі найближчі її соратники чітко висловлюють стурбованість тим, що робить Кремль і які наслідки це буде мати для світу", - зауважив Блінкен. 
Держсекретар наголосив, що США ніколи не визнають російських псевдореферендумів на окупованих територіях та спроб анексувати їх.
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