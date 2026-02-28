Буданов: РФ погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США

Керівник Офісу президента і член української переговорної групи з росіянами Кирило Буданов заявив, що російська сторона погодилися прийняти гарантії безпеки для України від США. Він також розповів про прогрес на перемовинах у воєнній підгрупі.
Джерело: Буданов в ефірі телемарафону "Єдині новини", pravda.com.ua.
Пряма мова: "На минулих перемовинах російська сторона прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть...
Щодо питання контролю над демілітаризованою зоною, це питання до воєнної підгрупи. Якраз там прогрес максимальний. Вони дійшли до висновків, як буде працювати моніторинг, коли завершиться війна.
Щодо питання територій – між двома абсолютно полярними позиціями ми шукаємо компроміс. Ми ще його до кінця не знайшли. Сподіваюся, що знайдемо. Часу у нас не багато на це. Зрештою, прийдеться констатувати: або ми знайшли рішення і завершуємо цю війну, або... продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо досить якісно і професійно".
Деталі: За його словами, наразі стан російської армії не дозволить їй напасти на Київ.
Водночас, Буданов розповів, що Україні варто бути готовій до того, що терактів, подібних тому, що днями стався у Львові, може бути набагато більше.