Відстрочка онлайн чи через ЦНАП: хто і як може оформити

Оформити відстрочку онлайн можуть:
- Люди з інвалідністю
- ?Тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК)
- ?Батьки дитини з інвалідністю до 18 років
- ?Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I-II групи
- ?Особи з подружжям з інвалідністю I-II групи
- ?Військові з дитиною
- ?Батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі
- ?Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років
- ?Студенти й аспіранти
- ?Працівники вищої та профосвіти
- Особи, чиї відстрочки ще недоступні в Резерв+
- ?Ті, хто не користується смартфоном та має паперові документи
- Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років
- ?Особи, що здійснюють постійний догляд за хворими членами сім’ї
- ?Опікуни недієздатних осіб
- ?Особи з подружжям з інвалідністю III групи
- ?Члени сімей військових, загиблих чи зниклих безвісти
- ?Військовозобов’язані до 25 років після базової підготовки чи служби
- ?Особи, звільнені з полону
- Паспорт, РНОКПП
- ?Пакет документів за типом відстрочки
- Позитивна відповідь – документ із відстрочкою можна отримати в ЦНАП, роздрукувати через Резерв+ або портал Дія
- Негативна – на електронну пошту надсилають причину відмови
Підтвердження подання – опис вхідного пакету документів від адміністратора ЦНАП
