Відстрочка онлайн чи через ЦНАП: хто і як може оформити

Війна з московитами / Актуально 20-кві, 2026, 08:399 prov 577
Волинський обласний ТЦК нагадав, що з 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.
Оформити відстрочку онлайн можуть:
  • Люди з інвалідністю
  • ?Тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК)
  • ?Батьки дитини з інвалідністю до 18 років
  • ?Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I-II групи
  • ?Особи з подружжям з інвалідністю I-II групи
  • ?Військові з дитиною
  • ?Батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі
  • ?Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років
  • ?Студенти й аспіранти
  • ?Працівники вищої та профосвіти
Хто має звертатися у ЦНАП
  • Особи, чиї відстрочки ще недоступні в Резерв+
  • ?Ті, хто не користується смартфоном та має паперові документи
Звернутися можуть:
  • Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років
  • ?Особи, що здійснюють постійний догляд за хворими членами сім’ї
  • ?Опікуни недієздатних осіб
  • ?Особи з подружжям з інвалідністю III групи
  • ?Члени сімей військових, загиблих чи зниклих безвісти
  • ?Військовозобов’язані до 25 років після базової підготовки чи служби
  • ?Особи, звільнені з полону
Документи, які потрібно подати у ЦНАП:
  • Паспорт, РНОКПП
  • ?Пакет документів за типом відстрочки
Адміністратор відправляє документи до ТЦК через портал Дія
- Позитивна відповідь – документ із відстрочкою можна отримати в ЦНАП, роздрукувати через Резерв+ або портал Дія
- Негативна – на електронну пошту надсилають причину відмови
Підтвердження подання – опис вхідного пакету документів від адміністратора ЦНАП
Джерело.
