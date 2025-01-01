Відстрочка онлайн чи через ЦНАП: хто і як може оформити

Люди з інвалідністю

?Тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК)

?Батьки дитини з інвалідністю до 18 років

?Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I-II групи

?Особи з подружжям з інвалідністю I-II групи

?Військові з дитиною

?Батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі

?Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років

?Студенти й аспіранти

?Працівники вищої та профосвіти

Особи, чиї відстрочки ще недоступні в Резерв+

?Ті, хто не користується смартфоном та має паперові документи

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років

?Особи, що здійснюють постійний догляд за хворими членами сім’ї

?Опікуни недієздатних осіб

?Особи з подружжям з інвалідністю III групи

?Члени сімей військових, загиблих чи зниклих безвісти

?Військовозобов’язані до 25 років після базової підготовки чи служби

?Особи, звільнені з полону

Паспорт, РНОКПП

?Пакет документів за типом відстрочки

Волинський обласний ТЦК нагадав, що з 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.Звернутися можуть:Документи, які потрібно подати у ЦНАП:- Позитивна відповідь – документ із відстрочкою можна отримати в ЦНАП, роздрукувати через Резерв+ або портал Дія- Негативна – на електронну пошту надсилають причину відмовиПідтвердження подання – опис вхідного пакету документів від адміністратора ЦНАП