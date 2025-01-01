Які документи дають право на відстрочку відс лужби в ЗСУ

Право не служити під час мобілізації в Україні дає законно оформлена відстрочка від мобілізації або бронювання, а також належно впорядковані військово-облікові документи. Про це розповіла юрист Калашникова Лілія.

Які документи потрібні військовозобов’язаним в Україні

Усі громадяни України, які підлягають військовому обліку, зобов’язані мати при собі військово-облікові документи. У разі перевірки їх необхідно пред’явити — як у паперовому форматі, так і в електронному, через застосунок «Резерв+».

Якщо особа ще не стоїть на військовому обліку, вона має спочатку пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно і для оформлення військового квитка, якщо його немає. Поки ці документи не оформлені, людина формально може бути мобілізована.

Фактично до моменту отримання документально підтвердженої відстрочки (за наявності підстав для неї), особа не має захисту від мобілізації. Тільки після офіційного оформлення відповідної довідки мобілізація можлива лише за бажанням самої людини.

«Так, під час оформлення відстрочки чи бронювання іноді трапляються випадки, коли чоловіка мобілізують, хоча він ще у процесі отримання документів. У моїй практиці подібні ситуації — не рідкість», — Калашникова Лілія.

Що робити, якщо людина непридатна до служби

Якщо військовозобов’язаний не придатний до служби за станом здоров’я, необхідно надати висновок ВЛК про непридатність. Таких осіб виключають з військового обліку. Це — єдина категорія громадян, які можуть не з’являтись до ТЦК навіть за наявності повістки. Військово-обліковий документ у таких випадках не вилучається — просто вносяться відповідні відмітки.

Оформлення відстрочки онлайн через «Резерв+»

Уже з кінця липня — початку серпня 2025 року в додатку «Резерв+» з’явиться можливість оформлювати відстрочку онлайн. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифрових питань Катерина Черногоренко.

Подати заявку онлайн зможуть:

викладачі, наукові та педагогічні працівники закладів вищої та професійної освіти (за умови, що дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти);

особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність І або ІІ групи (якщо ця інформація підтверджується через Мінсоцполітики, Пенсійний фонд та ДРАЦС).

За словами Черногоренко, Міноборони продовжує розширювати перелік категорій, які зможуть користуватись цифровими послугами. У найближчій перспективі онлайн-відстрочку зможуть оформити й сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю.