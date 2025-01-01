В Україні змінили правила мобілізації: подробиці

свідоцтво про шлюб з матір’ю/батьком дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та місце проживання дітей;

рішення органу опіки й піклування щодо проживання дітей;

письмовий договір між батьками про проживання дітей;

інше рішення суду або документи про відсутність іншого з батьків;

довідка з Реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів (не пізніше ніж за 5 днів до подачі заяви).

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Зокрема, уряд уточнив перелік документів, які підтверджують право на відстрочку для деяких категорій українців.Кабінет міністрів України вніс деякі зміни до правил проведення мобілізації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук."Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про вручення військовозобов?язаному або резервісту повістки на бланку", – написав він в своєму телеграм-каналі.Крім того, було уточнено положення щодо кінцевого строку надання відстрочки від призову окремим категоріям військовозобов?язаних та резервістів. Також Кабмін визначив конкретні випадки, за яких військовозобов?язаних українців не будуть направляти на медичний огляд для визначення придатності до військової служби."Визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби. Уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів", – додав він.Український уряд уточнив і перелік документів, які підтверджують право на відстрочку для українців, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей до 18 років.Народний депутат Олексій Гончаренко розкрив подробиці схвалених Кабміном змін. Зокрема, він розповів, які документи мають подати військовозобов'язані, у яких є троє і більше дітей, які не досягли 18-річного віку.Обов'язково потрібно надати свідоцтва про народження всіх дітей із зазначенням імен батьків. Також до пакету документів треба додати один з таких документів: