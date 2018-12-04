Парфюмерия в Египте – лучший сувенир как для себя, так и для близких!

Ароматические масла и туалетная вода приобрели популярность в Египте задолго до того, как о них услышал весь остальной мир. В условиях жаркого и сухого климата каждый аромат ощущается особенно остро, а потому богатые египтяне привыкли окружать себя только приятным и роскошным, включая запахи. Древняя рецептура здесь перекликается с современной технологией приготовления духов, а сам процесс превращен в искусство, которым можно полюбоваться во многих лавках, что производят духи индивидуально для каждого человека.
Как выбрать парфюм в Египте и не прогадать, расскажут вам эксперты Хорошего Отдыха xo.ua!
1. Яркий аромат
Все египетские масла и парфюмы содержат большое количество натуральных компонентов, среди прочих их отличает ярко выраженный и стойкий аромат, куда более крепкий и насыщенный, чем привычные нам по европейским брендам. Это всегда пряные запахи со специей, часто с древесиной и папирусом. Они очень стойкие, а потому не рекомендуется обильно наносить египетские духи на поверхность тела.
2. Выбирайте египетские названия
На рынке парфюмерии в Египте представлены не только египетские производители, но и другие арабские компании, которые хотели бы замаскироваться под них. Особенно распространено подобное в лавках Хургады и Шарм-эль-Шейха, как самых крупных средоточиях туристов, которых так легко обмануть ушлому торговцу! Обращайте внимание, в первую очередь, на марку: она должна иметь египетское название в духе «Омон Ра», «Нефертити» или «Клеопатра», а так же чистый запах без привкуса химии.
3. Ароматические масла
Помимо парфюмерии, Египет славится ароматическими маслами, производимыми из натуральных компонентов. Свойства у них самые разные: одни снимают головную боль, другие успокаивают, третьи увлажняют кожу или ускоряют рост волос. Секреты красоты здесь передаются из поколения в поколение веками и свой древние рецептуры египтяне никому не передают и не продают, а потому аналогов вы найти не сумеете.
Самыми популярными парфюмерными маслами из Египта считаются «Секрет ночи», «Нефертити» и «Рамзес».
4. Можно самому создать свой парфюм
В Египте существуют и пользуются огромной популярностью лавки, где либо парфюмер создает духи для вас отдельно, либо вы сами можете попробовать себя в этой роли! Если вы знаете себя просто на все 100% и уверены в том, какие ароматные ноты – ваши, то это станет ценнейшим опытом! Масла для смешивания можно приобрести отдельно и с помощью консультанта превратить их в уникальное произведение парфюмерного искусства. Ни для кого не секрет, что таким образом покупатели здорово помогают производителям в изобретении новых коллекций духов.
Эксперты Хорошего Отдыха https://xo.ua/ определенно рекомендуют вам приобретать парфюмерию в Египте, поскольку продукция здесь отличается отменным качеством и массой недорогих предложений. Будьте внимательны при выборе, а еще лучше – выберите желаемый аромат заранее, или несколько вариантов, чтобы испробовать их здесь и приобрести именно тот, который подчеркнет все достоинства и скроет недостатки!