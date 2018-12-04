Особливості здійснення митного оформлення бувших у використанні транспортних засобів

Актуально 27-гру, 2018, 11:429 prov 77

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1077 затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України. Документ опублікований та набув чинності 20 грудня 2018 року.

Яких транспортних засобів стосується Тимчасовий порядок виконання митних формальностей?

Тимчасовий порядок визначає механізм виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД та ввезені громадянами на митну територію України в період з 1 січня 2015 р. до 25 листопада 2018 р., а також:

1) перебувають у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, поміщення в який здійснювалося шляхом вчинення дій, усного декларування або декларування з використанням іншого документа, ніж митна декларація, на бланку єдиного адміністративного документа;

2) перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, були вивезені за межі митної території України після 25 листопада 2018 р. та ввезені повторно.

Хто має право виступати декларантом транспортного засобу:

Декларантом транспортного засобу має право виступати фізична особа - резидент, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним. Від імені фізичної особи - резидента декларування транспортного засобу може здійснювати митний брокер.

Які документи необхідно подати для митного оформлення транспортного засобу:

Для митного оформлення транспортного засобу органу доходів і зборів подається електронна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, заповнена у звичайному порядку відповідно до статті 258 Митного кодексу України.

Разом з електронною митною декларацією органу доходів і зборів подаються рахунок або інший документ, що підтверджує вартість транспортного засобу, реєстраційний документ на транспортний засіб, виданий реєстраційним органом країни реєстрації, та документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб або право розпоряджатися та декларувати такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України.

Як визначається вартість транспортного засобу:

Для цілей оподаткування транспортних засобів застосовується фактурна вартість цих транспортних засобів.

Використані громадянами відомості повинні бути об'єктивними, піддаватися обчисленню та підтверджуватися документально.

Документами, що можуть подаватися для підтвердження заявленої фактурної вартості транспортних засобів, є:

1) договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності;

2) рахунок-фактура (інвойс);

3) банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу;

4) інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного транспортного засобу та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого транспортного засобу;

5) договір (угода, контракт) із третіми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку транспортного засобу;

6) рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом);

7) каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця транспортного засобу;

8) копія митної декларації країни експорту;

9) висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість транспортного засобу;

10) довідкова інформація щодо вартості у країні експорту транспортних засобів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним транспортним засобам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв'язку з вивезенням (експортом) таких транспортних засобів.

Порядок пред'явлення транспортного засобу органу доходів і зборів:

Доставлення транспортного засобу в зону митного контролю здійснюється декларантом після подання електронної митної декларації та отримання від органу доходів і зборів повідомлення, надісланого з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів, із зазначенням дати та часу пред'явлення транспортного засобу органу доходів і зборів.

У разі коли після пред'явлення транспортного засобу органу доходів і зборів виконання митних формальностей не потребує перебування транспортного засобу в зоні митного контролю, орган доходів і зборів з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів надсилає декларанту повідомлення, що такий транспортний засіб може бути вивезений із зони митного контролю (місця митного оформлення).

Рівненська митниця ДФС України