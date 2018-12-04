На Рівненщині визначили найкращі дитячі садочки

Рівненська область 28-гру, 2018, 11:269 prov 0

В обласному управлінні освіти підвели підсумки конкурсу «Кращий дошкільний навчальний заклад» у номінаціях «ДНЗ сільської місцевості» та «міський ДНЗ»

Кращими у сільській місцевості стали дитсадки у селі Антонівка Володимирецького району, Смизький ДНЗ Дубенського району та Глинський НВК у Здолбунівському районі.

Перемогу серед міських закладів вибороd pаклад дошкільної освіти №40 Рівненського району, ДНЗ №1 Дубровицького рdйону та ДНЗ №12 у Вараші.

Керівники найкращих дошкільних закладів розповіли про впровадження нових ідей та задумів у своїх садочках, зокрема говорили про оздоровлення,

харчування, нові методики, стем-освіту та інклюзію.