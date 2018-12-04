bank-ua.com
Рівне:

На Рівненщині визначили найкращі дитячі садочки

Рівненська область 28-гру, 2018, 11:269 prov 0
В обласному управлінні освіти підвели підсумки конкурсу «Кращий дошкільний навчальний заклад» у номінаціях «ДНЗ сільської місцевості» та «міський ДНЗ»
Кращими у сільській місцевості стали дитсадки у селі Антонівка Володимирецького району, Смизький ДНЗ Дубенського району та Глинський НВК у Здолбунівському районі.
Перемогу серед міських закладів вибороd pаклад дошкільної освіти №40 Рівненського району, ДНЗ №1 Дубровицького рdйону та ДНЗ №12 у Вараші.
Керівники найкращих дошкільних закладів розповіли про впровадження нових ідей та задумів у своїх садочках, зокрема говорили про оздоровлення,
харчування, нові методики, стем-освіту та інклюзію.
Похожие новости
Рівненщина краща за охопленням дошкільною освітою п’ятирічок
Головна » Рівненська область

Рівненщина краща за охопленням дошкільною освітою п’ятирічок

На Рівненщині цьогоріч відкрили 36-ий оновлений дитсадок
Головна » Рівненська область

На Рівненщині цьогоріч відкрили 36-ий оновлений дитсадок

На Рівненщині стартував обласний конкурс «Кращий навчальний заклад року»
Головна » Рівненська область

На Рівненщині стартував обласний конкурс «Кращий навчальний заклад року»

На Рівненщині дошкільних навчальних закладів стало більше
Головна » Рівненська область

На Рівненщині дошкільних навчальних закладів стало більше

До кінця року на Рівненщині відкриють ще дві нові школи
Головна » Рівненська область

До кінця року на Рівненщині відкриють ще дві нові школи

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Грудень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Вгору