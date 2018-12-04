Рівненські спортсмени вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях у Києві

21-22 грудня у Києві відбулись всеукраїнські змагання пам'яті заслуженого тренера України Сергія Операйла, де змагались юні освітянські спортсмени.У змаганнях взяли участь більше 600 легкоатлетів з 22 регіонів України. Команда Рівненської області посіла 4 загальнокомандне місце.Перші місця посіли :- Яна Боровець у бігу на 1500м (тренери Петро та Валерій Дітлашки );- Світлана Жульжик на дистанції 400 метрів (тренери Фінчук Т.Л, Мурза А.);- Юлія Уніч на дистанції 800 метрів (тренери Фінчук Т.Л, Мурза А.;Друге місце посіла Яна Боровець у бігу на 3000м (тренери Петро та Валерій Дітлашки );Третє місце здобули:Уляна Рачинська на дистанції 1500 метрів та Юрій Ткачук на цій же дистанції (тренери Петро та Валерій Дітлашки).