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Рівненські спортсмени вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях у Києві

Рівненська область, Спорт 28-гру, 2018, 11:309 prov 0
21-22 грудня у Києві відбулись всеукраїнські змагання пам'яті заслуженого тренера України Сергія Операйла, де змагались юні освітянські спортсмени.
У змаганнях взяли участь більше 600 легкоатлетів з 22 регіонів України. Команда Рівненської області посіла 4 загальнокомандне місце.
Рівненські спортсмени вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях у Києві

Перші місця посіли :
- Яна Боровець у бігу на 1500м (тренери Петро та Валерій Дітлашки );
- Світлана Жульжик на дистанції 400 метрів (тренери Фінчук Т.Л, Мурза А.);
- Юлія Уніч на дистанції 800 метрів (тренери Фінчук Т.Л, Мурза А.;
Рівненські спортсмени вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях у Києві

Друге місце посіла Яна Боровець у бігу на 3000м (тренери Петро та Валерій Дітлашки );
Третє місце здобули:
Уляна Рачинська на дистанції 1500 метрів та Юрій Ткачук на цій же дистанції (тренери Петро та Валерій Дітлашки).
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