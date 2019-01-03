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У Тернополі за матеріалами СБУ засуджено інформатора терористичної організації «ЛНР»

Тернопільська область 08-січ, 2019, 15:599 prov 48
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Рубіжного збирав для бойовиків незаконних збройних формувань відомості про сили антитерористичної операції на території регіону. Зловмисника, зокрема, цікавила інформація про кількість особового складу і техніки підрозділів Збройних Сил України, що дислоковані в місті, та їх переміщення через залізничну станцію. Отримані відомості він передавав представнику так званої «народної міліції ЛНР».
Також поплічник терористів намагався залучити до протиправної діяльності місцевих жителів. У листопаді 2016 року співробітники СБУ затримали інформатора бойовиків у його власному помешканні. Тернопільський міськрайонний суд визнав фігуранта справи винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді чотирьох з половиною років ув’язнення.
Вирок набув законної сили.
Прес-центр СБ України.
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