Пільговий режим оподаткування закінчується 22 лютого 2019 року

З початку дії Законів України від 8 листопада 2018 №2611-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» та №2612-VIIІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (з 25.11. 2018 року) Рівненською митницею ДФС станом на 10 січня оформлено 3033 одиниці транспортних засобів товарної позиції 8703 з використання наданих законодавством пільг з оподаткування за кодом преференції зі сплати Акцизного податку «309». Митні платежі при цьому склали 192,5 млн.грн. Середнє значення суми платежів на один транспортний засіб (податкове навантаження на одиницю ТЗ) становить 63,5 тис.грн.Із заявленням у графі 37 МД «HJ» (бляхи) митницею оформлено 1240 одиниць ТЗ, що становить 40,9 % від кількості транспортних засобів товарної позиції 8703, оформлених із застосування пільгового режиму оподаткування . До бюджету скеровано 78,2 млн.грн. митних платежів. В середньому, сума податків, сплачених за один транспортний засіб (податкове навантаження на одиницю ТЗ) складає 63,1 тис.грн.Сума добровільної сплати громадянами до державного бюджету коштів за недотримання строків та умов (вимог) митних режимів (500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 грн.) склала 9,9 млн.грн.Строк, відведений Законом щодо можливості використання пільгового режиму оподаткування закінчується 22 лютого 2019 року.Формула розрахунку акцизного податку на сьогодні дорівнює:Ставка= Ставка базова х К двигун х К вік, деСтавка базова = ставка податку в Євро за 1 транспортного засобу (двигун/бензин до 3000 см3(включно) – 50,0; двигун/бензин понад 3000 см3 – 100,0; двигун/дизель до 3500 см3(включно)-75; двигун/дизель понад3500 см3-150);К двигун = коефіцієнт, що визначається діленням об’єму циліндрів двигуна на 1000;К вік = коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу, до року визначення ставки податку ( нові ТЗ та ТЗ до року- коефіцієнт дорівнює 1; для ТЗ, що використовувались понад 15 років коефіцієнт дорівнює 15).Тобто, основними визначальними складовими, від яких залежить саме сума нарахованого акцизного податку на транспортний засіб є об`єм двигуна за типом палива та кількість повних календарних років використання.При цьому, хотілось би застерегти потенційних власників автомобілів з іноземною реєстрацією щодо:З кожним днем вагань здійснення митного оформлення автомобілів, що перебувають на митній території України в режимі тимчасового ввезення та транзиту, спливає строк реальної можливості використати надані законодавством пільги (застосування коефіцієнту 0,5 (строк дії 90 днів) та звільнення відповідальності за порушення строку та умов режиму).Для прикладу (ТЗ 2011 року виготовлення з дизельним двигуном): сьогодні 37,5(пільгова ставка) х7(кількість років)=262,5 євро; Після спливу 90 днів: 75,0(пільгова ставка) х7(кількість років)=525 євро; Різниця суттєва:262,5 євроРівненська митниця ДФС