Історичний документ в Україні: де можна прочитати текст Томосу

Святковий настрій та кількатисячна черга до Софійського храму: так цьогоріч зустрічали Різдво у Києві, де 7 січня нарешті кожен охочий зміг побачити довгоочікуваний указ Вселенського Патріарха щодо автономії Православної церкви України. До столиці Томос доправили після того, як у Стамбулі Варфоломій урочисто вручив цей документ главі новоствореної структури – митрополитові Епіфанію. Про що йдеться в указі та де можна прочитати текст, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.
«Вічний доказ» автокефалії
Згідно з документом, Православна церква України проголошується канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною. Відтепер її справи управлятимуться «вільно й у Святому Дусі та безперешкодно, без будь-якого іншого зовнішнього впливу». Усі світові православні церкви згадуватимуть ПЦУ під іменем «Святіша Церква України».
Також у Томосі закріплено, що внутрішнє управління «розглядається, судиться та визначається винятково» предстоятелем ПЦУ і Священним Синодом. Водночас головою над автокефальною церквою є Вселенський Престол.
Цікаво, що до історичного тексту було внесено два імені – митрополита Епіфанія та Президента України Петра Порошенка. В указі зазначається, що Томос «вручений в точнiй та ідентичній копії» предстоятелю ПЦУ та главі держави «для вічного доказу та постійного представлення».
Цей документ видається один раз і є підставою існування церкви.
Пергамент із каліграфією від руки
Томос про автокефалію для Православної церкви України написав на пергаменті грецькою мовою каліграф Лукас із монастиря Ксенофонт. Він найвідоміший афонський художник.
Щоб побачити його творіння, у Києві люди вибудувалися у кількатисячну чергу після різдвяної літургії у Софії Київській. Документ розмістили під товстими шарами скла і дозволили фотографувати.
«Враження неймовірні справді. Отримали другу незалежність», – поділився своїми емоціями один із вірян, якому вдалося на власні очі роздивитися історичний указ.
Крім найвищих священнослужителів та керівництва держави, поталанило потримати документ у руках отцю Івану Сидору. Саме він п’ять років тому дзвонами Софії Київської розбудив столицю під час штурму Майдану. У соцмережі він виклав фото із сувоєм, зазначивши, що «щасливий тримати в своїх руках вистражданий і довгоочікуваний Томос».
Після Різдва указ відвезли до Константинополя для остаточного оформлення, де його підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату. Невдовзі сувій знову повернувся до України – його, зокрема, продемонстрували в Свято-Покровському кафедральному соборі у Рівному.
Текст документа побачить кожен
Насельник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря ієромонах Михаїл повідомив, що на жодній храмовій стіні документ розміщено не буде: «З Томосу неможливо зробити ікону». Натомість його текст розтиражують та розмістять на дошках оголошень у приміщеннях храмів.
Церковники зауважують, що обсяг, можливо, скоротять та виокремлять основну частину, з якою зможе ознайомитися кожен у приході. Наразі переклад із грецької також доступний онлайн – його поширив у мережі посол України в Туреччині Андрій Сибіг.
За попередньою інформацією, оригінал буде зберігатися в державному архіві, оскільки є важливим документом. У який саме підрозділ буде передано Томос, визначить Державна архівна служба. Копія Томосу також буде розміщена у храмі Святої Софії у Києві.