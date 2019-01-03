Історичний документ в Україні: де можна прочитати текст Томосу

Святковий настрій та кількатисячна черга до Софійського храму: так цьогоріч зустрічали Різдво у Києві, де 7 січня нарешті кожен охочий зміг побачити довгоочікуваний указ Вселенського Патріарха щодо автономії Православної церкви України. До столиці Томос доправили після того, як у Стамбулі Варфоломій урочисто вручив цей документ главі новоствореної структури – митрополитові Епіфанію. Про що йдеться в указі та де можна прочитати текст, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.Згідно з документом, Православна церква України проголошується канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною. Відтепер її справи управлятимуться «вільно й у Святому Дусі та безперешкодно, без будь-якого іншого зовнішнього впливу». Усі світові православні церкви згадуватимуть ПЦУ під іменем «Святіша Церква України».Також у Томосі закріплено, що внутрішнє управління «розглядається, судиться та визначається винятково» предстоятелем ПЦУ і Священним Синодом. Водночас головою над автокефальною церквою є Вселенський Престол.Цікаво, що до історичного тексту було внесено два імені – митрополита Епіфанія та Президента України Петра Порошенка. В указі зазначається, що Томос «вручений в точнiй та ідентичній копії» предстоятелю ПЦУ та главі держави «для вічного доказу та постійного представлення».Цей документ видається один раз і є підставою існування церкви.Томос про автокефалію для Православної церкви України написав на пергаменті грецькою мовою каліграф Лукас із монастиря Ксенофонт. Він найвідоміший афонський художник.Щоб побачити його творіння, у Києві люди вибудувалися у кількатисячну чергу після різдвяної літургії у Софії Київській. Документ розмістили під товстими шарами скла і дозволили фотографувати.«Враження неймовірні справді. Отримали другу незалежність», – поділився своїми емоціями один із вірян, якому вдалося на власні очі роздивитися історичний указ.Крім найвищих священнослужителів та керівництва держави, поталанило потримати документ у руках отцю Івану Сидору. Саме він п’ять років тому дзвонами Софії Київської розбудив столицю під час штурму Майдану. У соцмережі він виклав фото із сувоєм, зазначивши, що «щасливий тримати в своїх руках вистражданий і довгоочікуваний Томос».Після Різдва указ відвезли до Константинополя для остаточного оформлення, де його підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату. Невдовзі сувій знову повернувся до України – його, зокрема, продемонстрували в Свято-Покровському кафедральному соборі у Рівному.Насельник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря ієромонах Михаїл повідомив, що на жодній храмовій стіні документ розміщено не буде: «З Томосу неможливо зробити ікону». Натомість його текст розтиражують та розмістять на дошках оголошень у приміщеннях храмів.Церковники зауважують, що обсяг, можливо, скоротять та виокремлять основну частину, з якою зможе ознайомитися кожен у приході. Наразі переклад із грецької також доступний онлайн – його поширив у мережі посол України в Туреччині Андрій Сибіг.За попередньою інформацією, оригінал буде зберігатися в державному архіві, оскільки є важливим документом. У який саме підрозділ буде передано Томос, визначить Державна архівна служба. Копія Томосу також буде розміщена у храмі Святої Софії у Києві.