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Перейменування УПЦ МП: названо церкви, які мають змінити назву

Актуально 26-січ, 2019, 13:199 prov 29
В Україні опублікували перелік церков та інших релігійних організацій, яким потрібно внести зміни до статуту у зв'язку зі змінами до законодавства щодо їх перейменування. Список оприлюднили у суботу в "Урядовому кур’єрі", передає УНН.
Як зазначається, за результатами релігієзнавчої експертизи, проведеної Міністерством культури України, встановлено, що під "дію частин сьомої та восьмої статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо перейменування підпадають релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які діють на території України та входять до складу (є частиною) таких релігійних об’єднань:
Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ),
Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва — Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ),
Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ),
Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода),
Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).
"Релігійним організаціям, які діють на території України та входять до складу (є частиною) таких релігійних об’єднань як: Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ), Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода); інша назва — Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ), Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ), Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода), Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ), згідно з переліком, який додано, у строк не пізніше трьох місяців внести до свого статуту (положення) передбачені частиною сьомою статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" зміни та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку", - йдеться у повідомленні.
Загалом у переліку перечислено релігійний центр Київська митрополія УПЦ, 53 релігійних управлінь, 19 духовних навчальних закладів, 271 монастир та інші.
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