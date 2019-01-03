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Німеччина готова забезпечити військову присутність в Чорному морі для стримування агресії Росії

Україна і світ 30-січ, 2019, 12:559 prov 0
Також німецька сторона наголосила на важливості подальшої підтримки України на шляху євроатлантичної інтеграції.
У Німеччині заявили про готовність забезпечити військову присутність Військово-морських сил Бундесверу в Чорному морі для стримування агресії Російської Федерації та підтримки України. Про це у середу, 30 січня, повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.
Відповідна заява була зроблена під час зустрічей заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та центральної Азії Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зільбертом та з парламентським державним секретарем Бундесверу Томасом Зільберхорном.
«Німецька сторона запевнила у готовності й надалі підтримувати Україну в питаннях деескалації та стримування російської збройної агресії, у тому числі, шляхом забезпечення військової присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі, домагатися звільнення українських моряків та всебічної підтримки реформ в секторі безпеки і оборони України», - йдеться в повідомленні.
У ході зустрічей також було наголошено на важливості подальшої підтримки України на шляху євроатлантичної інтеграції, зміцнення її партнерських стосунків з ФРН та іншими членами Альянсу.
Нагадаємо, раніше уряд Німеччини відхилив заклик України посилити тиск на Росію і надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії поблизу Керченської протоки.

tyzhden.ua.
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