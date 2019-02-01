На Львівщині СБУ блокувала незаконний збут вогнепальної зброї

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї блокували протиправну реалізацію засобів ураження на території Львівської області.Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець однієї з військових частин спільно з місцевими жителями переробляли небойові пістолети у вогнепальну зброю для продажу через кримінальні кола. За одиницю «товару» ділки отримували шість тисяч гривень.Правоохоронці затримали зловмисників за межами одного з населених пунктів регіону під час збуту чергової партії зброї.Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у помешканнях фігурантів справи вісімнадцять бойових пістолетів та понад сто набоїв калібру 9 мм.У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України одному із затриманих повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.Прес-центр СБ України.