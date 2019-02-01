Рівне:

На Львівщині СБУ блокувала незаконний збут вогнепальної зброї

Львівська область 01-лют, 2019, 13:589 prov 57
Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї блокували протиправну реалізацію засобів ураження на території Львівської області.
На Львівщині СБУ блокувала незаконний збут вогнепальної зброї

Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець однієї з військових частин спільно з місцевими жителями переробляли небойові пістолети у вогнепальну зброю для продажу через кримінальні кола. За одиницю «товару» ділки отримували шість тисяч гривень.
Правоохоронці затримали зловмисників за межами одного з населених пунктів регіону під час збуту чергової партії зброї.
Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у помешканнях фігурантів справи вісімнадцять бойових пістолетів та понад сто набоїв калібру 9 мм.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України одному із затриманих повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-центр СБ України.
Похожие новости
На Львівщині СБУ викрила шахраїв на заволодінні конфіскатом під виглядом до ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Львівська область

На Львівщині СБУ викрила шахраїв на заволодінні конфіскатом під виглядом до ...

СБУ викрила на хабарі голову районного суду на Львівщині
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Львівська область

СБУ викрила на хабарі голову районного суду на Львівщині

На Львівщині СБУ викрила на хабарі начальника райвідділу виконавчої служби
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Львівська область

На Львівщині СБУ викрила на хабарі начальника райвідділу виконавчої служби

У Львові СБУ затримала на хабарі одного з керівників райвідділу поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Львівська область

У Львові СБУ затримала на хабарі одного з керівників райвідділу поліції

СБУ викрила на хабарі посадовця Львівської місцевої прокуратури
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Львівська область

СБУ викрила на хабарі посадовця Львівської місцевої прокуратури

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Лютий 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Вгору