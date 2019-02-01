Епіфаній назвав головний провал Порошенка. Неочікувано! kraine-live.com/news/53672

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, що він вважає головною помилкою Порошенка. Про це він сказав в інтерв’ю журналу “Новое время”.Епіфаній, відповідаючи на питання про те, що не вийшло зробити Порошенку, заявив, що той не зміг подолати корупцію. “Вона — головна проблема і наш внутрішній ворог. Ми говоримо про агресію з боку Російської Федерації — тут у нас є потужний зовнішній ворог. Але у нас є і не менш вагомий внутрішній ворог – корупція. Вона глибоко проникла у свідомість не тільки української влади, але й українського суспільства, яке, на жаль, не готове так швидко змінитися.Це добре показують опитування, коли у людей запитують: “Ви проти корупції?” — “Так, я проти” — “Але ви за те, щоб можна було вирішити питання якимось іншим, незаконним шляхом?” — “Так”. Ось такий парадокс”,- сказав митрополит.Епіфаній впевнений, що зараз йде боротьба за цінності в суспільстві “Думаю, вона буде продовжуватися, тому що ми рухаємося в напрямку Європи. Поступово європейські цінності — демократія, свобода — все ж таки подолають проблеми, які вкоренилися в українській державі”, – додав він. Окрім того, нещодавно Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду ПЦУ та скликав його перше засідання.Зазначається, що перше засідання Священного Синоду ПЦУ відбулося в митрополичому палаці при Соборі Святої Софії Київської під головуванням митрополита Епіфанія за участю всіх членів Синоду, крім архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія (через його госпіталізацію). Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що коли всі православні українці об’єднаються в єдиній помісній православній церкві, завершиться війна на Донбасі і Крим буде повернуто Україні.Також, Епіфаній заявив, що три ключові завдання для нього — це збереження єдності православної церкви, повернення духовної освіти та залучення молоді до церкви. «Перше — зберегти єдність, яка була задекларована на Об’єднавчому соборі. Друге — звернути особливу увагу на освіту. Оскільки я був ректором, для мене це питання дуже важливе, освіта — наше майбутнє. Третє завдання — це молодь, яку ми повинні залучити до церкви. Але без духовної освіти, в цілому без розвитку освіти, ми не зможемо цього зробити», — заявив митрополит Київський і всієї України.